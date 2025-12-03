Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui

La puntata del 3 dicembre de La Ruota della Fortuna è stata come sempre imperdibile: è ormai appuntamento fisso per più di 5 milioni di spettatori, che ogni sera si sintonizzano con Gerry Scotti e Samira Lui. Come di consueto, prima di dare il via alla puntata, Scotti è entrato in studio accompagnato dalla band, e poco dopo ha presentato Samira Lui.

Com’è andata la puntata de La Ruota della Fortuna del 3 dicembre

Samira Lui sceglie look sempre azzeccati: è nel suo “prime time”, momento d’oro in cui si è confermata tra i personaggi televisivi da tenere d’occhio. Il feeling con il conduttore, Gerry Scotti, è indiscusso: i due sanno come accompagnare i concorrenti nel corso del gioco. Ma c’è una piccola “novità”: Samira scende le scale ogni sera, e gli uomini non sono più seduti sulle prime sedie. “Hai notato che ti ho tolto gli uomini dalle prime sedie? Dopo la tua discesa ne abbiamo dovuti ricoverare quattro. Ho messo tutte le sciure”. Ma Samira ha ribattuto che “non è vero” e che alla fine è “contenta di vedere delle belle donne”. Poco dopo, ha ammesso di essere stata tesa durante la discesa, per via di una rifinitura con il vestito.

La partita è finalmente iniziata: a giocare sono il Campione Alessandro (che è andato in bancarotta di nuovo), Elena e Sergio. C’è stata qualche difficoltà con il round musicale, tanto che persino Gerry ha commentato con il classico “Mai una gioia”. Elena ha provato a dare la sua risposta, ma ha sbagliato: un piccolo errore e Gerry ha dovuto dire di no. A vincere la Fiat 500 è stato Sergio, proprio durante il round musicale. E inoltre ha indovinato proprio lui la frase: “La musica non cambia e settembre muta in dicembre”.

Come è finita

Poi è stato il turno del round “Mistero”: ad andare in bancarotta è stata Elena, per ben due volte di seguito. “Sarà che danno la stessa forza alla ruota? Non è che possono studiarsela a casa. Tutto sembra più facile a casa”, così ha commentato Scotti. Tabula rasa, tutti a zero: Sergio è stato tra i protagonisti di questa puntata, il “giovanotto”, il più “piccolo” in studio, per cui ha tifato proprio Scotti. Ed è stato lui a dare la risposta al tabellone: “Perché ci viene la pelle d’oca”.

Poi un piccolo momento simpatico tra Samira Lui e Gerry Scotti, proprio su questo tema. “Spesso mi viene la pelle d’oca col freddo cane. Mi viene anche per altre cose”, ha detto Samira, e Gerry ha colto la palla al balzo: “Quando vede il suo Luigi“. Ma Samira ha sempre la risposta pronta: “Mi vengono i capelli dritti in questo momento”. Il conduttore ha chiuso così: “Luigi, lei sa che è sulle sue tracce“. E alla fine Luigi è stato invitato (simpaticamente) a scappare finché è in tempo. Il riferimento è (probabilmente?) alle nozze: la coppia sarebbe pronta a dirsi sì. Come è finita la puntata? Nonostante l’ottima prova di Sergio e della sfidante Elena, alla fine si è riconfermato Campione proprio Alessandro. “Tu scatti agli ultimi cinque metri”, ha detto Scotti. Il Campione vola a più di 40mila euro in totale.