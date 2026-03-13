Affari Tuoi, Stefano De Martino prende in giro Herbert: il finale è amaro

Nemmeno l'ironia di Stefano De Martino e Herbert e l’arrivo di Gennarino riescono a cambiare il destino della partita di Maria

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino al timone di "Affari Tuoi"

Stefano De Martino torna nella serata di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Un appuntamento che, questa volta, sembra quasi strizzare l’occhio alla sfortuna.

Non sempre un inizio promettente garantisce infatti un epilogo fortunato. E mentre in studio non mancano le battute tra il conduttore e Herbert Ballerina e l’esibizione di Martina tarda ad arrivare, è Gennarino a rendere la partita di Maria un po’ meno amara.

Stefano De Martino punzecchia Herbert Ballerina

La protagonista della puntata è Maria, che gioca con il pacco numero 17. Arriva dalla Sardegna ed è accompagnata dal compagno Marco, con cui si è conosciuta grazie alla loro grande passione per i cani.

Prima ancora che la partita entri davvero nel vivo, però, in studio torna uno dei momenti più attesi della trasmissione: il siparietto tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Ormai il pubblico conosce bene la dinamica tra i due: Herbert lancia le sue invenzioni improbabili e il conduttore non perde occasione per prenderlo bonariamente di mira.

Anche questa volta la spalla comica arriva con una nuova idea che, a suo dire, dovrebbe contribuire a combattere il degrado della società. Nel provarci, però, Herbert finisce per inserirsi lui stesso dentro l’equazione del problema, offrendo a De Martino l’assist perfetto.

L’invenzione si chiama “borsa di studio”: una borsa che è anche un libro, pensata per portare la cultura sempre con sé.

Stefano ascolta la spiegazione con aria divertita e poi lo fulmina con una delle sue freddure: “Sei il manifesto del degrado”.

Herbert prova a spiegare meglio la sua invenzione, ma tra le risate fatica perfino a completare le frasi. Il conduttore non si lascia sfuggire l’occasione: “Hai un lessico incredibile“.

La gag sembra chiudersi lì, ma poco dopo l’apertura di qualche pacco la questione torna fuori anche con la concorrente. Maria, che lavora nella ricerca, commenta l’invenzione divertita: “È una buona idea, potremmo prenderlo in laboratorio”.

La replica di De Martino arriva immediata: “Prendetevi lui“, dice indicando Herbert, tra le risate dello studio.

Affari Tuoi”, Gennarino apre una partita sfortunata

La partita di Maria parte subito con un momento speciale. Al primo pacco trova infatti Gennarino, il premio dedicato agli amici a quattro zampe, portandosi a casa 6mila euro. Un segnale che sembra quasi fare il verso alla sua storia d’amore con il compagno Marco.

Nei pacchi successivi arrivano anche gli zero euro, che fanno esplodere lo studio tra musica e balli sulle note di Per sempre sì. Il tabellone sembra girare dalla parte giusta, anche se non mancano le prime cifre importanti: tra le aperture saltano fuori anche i 100mila euro, seguiti dalla borsa di studio, dai 50 euro e dai 15mila euro.

Quando arriva la prima chiamata del Dottore, l’offerta è di 30mila euro. Maria però non si lascia tentare e decide di continuare. Poco dopo pesca anche il pacco nero, che si rivela una scelta fortunata perché dentro ci sono zero euro.

La partita resta a lungo in equilibrio tra cifre alte e basse. Dal tabellone escono prima i 20 euro, poi anche i 200mila euro, mentre il Dottore prova a cambiare le carte in tavola proponendo il cambio. Maria, però, preferisce restare fedele al suo pacco.

La situazione si complica quando arrivano alcune aperture pesanti: tra i pacchi eliminati finiscono anche i 300mila euro e più avanti i 75mila euro. Nonostante questo, la concorrente continua a seguire il suo ragionamento, convinta che le statistiche possano ancora giocare a suo favore.

Alla fine, Maria si ritrova con un tabellone ancora aperto: 10 euro, l’esibizione di Martina, 30mila euro e 50mila euro. Il Dottore torna alla carica con una proposta da 10mila euro, ma Maria rifiuta. Poco dopo arriva un nuovo assegno da 15mila euro, e anche questa volta la concorrente decide di andare avanti, convinta di voler arrivare fino in fondo alla sua partita.

L’ultimo pacco aperto contiene 50mila euro, e sul tabellone restano soltanto l’esibizione di Martina e 30mila euro. Il Dottore offre ancora una possibilità di cambio, ma Maria sceglie di restare fedele al suo pacco.

Una scelta che si rivela sfortunata: il pacco è Ballerina e la coppia si deve accontentare dei 6mila euro vinti con Gennarino. Un epilogo che sembra quasi fare l’occhiolino alla superstizione: venerdì 13 e pacco numero 17.