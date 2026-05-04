I vestiti a fiori sono (ri)sbocciati anche questa primavera con nuance tenui e modelli raffinati che li rendono i protagonisti del tuo guardaroba per un look femminile ed elegante

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Gli abiti a fiori rendono allegro e raffinato ogni outfit

Sono un inno alla primavera e i preferiti dalle fashioniste: i vestiti a fiori sono freschi, un grande classico quando arriva la bella stagione. Come tutti i capi evergreen sanno rinnovarsi pur mantenendo intatta la loro natura, regalandoci nuove versioni di sé moderne e in grado di attirare la nostra attenzione. La stampa floreale diventa coloratissima da sfoggiare in primavera e anche nei prossimi mesi, perché i capi sono delle vere e proprie opere d’arte che vanno a rendere elegante anche il modello più essenziale. Ed ecco che tessuti leggeri, quasi impalpabili assumono carattere con rose, papaveri, fiori di campo sia nella versione macro che mini, ma non solo. Abituati a vederli nella versione all over questa primavera puoi optare anche per quelli appena accennati o che coinvolgono solo una parte del vestito.

A eleggere gli abiti a fiori il capo da avere assolutamente nel tuo guardaroba c’è un altro aspetto da non trascurare: c’è un modello per ogni gusto. Le stampe e le decorazioni di questi vestiti si sposano bene con i modelli corti per chi vuole unire freschezza e stile easy. L’allure retrò invece conquista i vestiti midi, mentre se sei alla ricerca di praticità ed eleganza ci sono quelli lunghi, da indossare anche per una cerimonia ed essere sofisticate. Praticamente non resta che scegliere il tuo modello preferito con un occhio al portafoglio, perché i vestiti a fiori sono adatti a tutti nel vero senso della parola. Online si trovano modelli di qualità e bellissimi a prezzi convenienti e noi non potevamo farci sfuggire l’occasione di selezionare quelli colorati ed eleganti che, non ci crederete mai, costano meno di 40 euro.

I mini abiti a fiori non possono assolutamente mancare nel guardaroba

Quando si parla di abiti corti il little black dress è il modello che unisce eleganza e raffinatezza. Anche se è un must in primavera possiamo metterlo in stand by e concentrarci su quelli a fiori perché ci assicurano lo stesso risultato ma con un twist in più.

La bella stagione è il momento per alleggerire la palette e il mini abito con fondo bianco è sicuramente uno dei must da sfruttare al massimo. Ovviamente per rispettare la delicatezza della nuance preferisci quelli con fiorellini oppure con maxi fiori ma in tinte delicate. Con scollo a V e maniche a volant poi è la scelta ideale se vuoi un outfit romantico.

I colori pastello sono validi sostituti del bianco con cui ottenere lo stesso stile raffinato ma con un tocco di colore anche con fiori ton sur ton o a contrasto. Sono modelli così girlish che renderanno molto più divertente ogni outfit. Impreziositi dal drappeggio, cut-out (per seguire le ultime tendenze), maniche a sbuffo o perfino bretelle puoi indossarli per il tempo libero e avere un look immediatamente più allegro.

Se proprio non riesci a fare a meno del little black dress anche in primavera ed estate puoi decidere di alleggerire la nuance con una stampa floreale sui toni del pastello. Con scollo all’americana e taglio leggermente svasato, ma anche a maniche corte e gonna dritta è il compromesso per rimanere su una tonalità neutra senza rinunciare alla leggerezza delle tendenze primaverili.

I mini abiti easy che ci hanno conquistato

PLMOKEN Abito a fiori mini

WNEEDU Abito a fiori mini senza maniche

WNEEDU Abito a fiori mini maxi fiori

Gli abiti a fiori midi sono super femminili

Sei alla ricerca di un abito che metta al centro la femminilità? I vestiti a fiori midi puoi indossarli ora e per il resto della stagione, perfino in estate. Che si tratti di stampe con micro fiori o fantasie con rose o orchidee in versione maxi, la cosa certa è che gli abiti midi a fiori anche in nuance delicate o intense comunicano la voglia di indossare un modello spensierato ma con un carattere ben definito.

Cosa c’è di più elegante se non l’abito chemisier? È il vestito abbottonato sul davanti in versione rivisitata che dona un tocco di frizzantezza al guardaroba. Il modello che ti consigliamo è quello senza maniche con collo alla francese e cinta in vita. La differenza la fa la base che deve essere colorata mentre i fiori su tonalità neutre. Perfetto da indossare con un paio di slingback e un blazer completa il look da ufficio.

È vero che in primavera le giornate sono più calde, ma nel guardaroba meglio avere anche un modello a maniche corte, ma in tessuto leggero e morbido con gonna svasata e taglio impero per valorizzare la silhouette e permetterti di muoverti liberamente.

Tra i modelli da avere nel guardaroba, ti consigliamo anche quello con scollo quadrato e spalline sottili che già da solo esprime tutta la sua femminilità. Se poi aggiungi il taglio a sirena e la stampa a fiorellini all over su fondo pastello, avrai un abito in perfetto stile bohémienne.

I modelli midi dal mood vintage

Offerta Amazon Essentials Abito a fiori midi chemisier

WUWUSKY Abito a fiori midi stile impero

Belle Poque Abito a fiori midi vintage

I vestiti lunghi a fiori sono bucolici

Tra i modelli che incarnano al meglio lo stile sensuale e libero tipico della bella stagione ci sono gli abiti a fiori lunghi. Fluidi e dalla silhouette morbida rappresentano l’unione tra uno stile elegante e bucolico. A caratterizzare questo modello sono le linee morbide, le balze e i volant che si sposano con maniche a sbuffo e scolli a barca perfetti per muoversi liberamene sottolineando il loro carattere gipsy.

Lo stile bohémienne nei prossimi mesi però, troverà il massimo dell’espressione proprio nella stampa floreale. I fiori mettono in scena tutto il loro animo romantico perché sembrano quasi dipinti come se fossero su una tela per un effetto iperrealistico. Poi a dare uno stile più urban al tuo look arrivano i vestiti con maxi fiori in una nuance a contrasto con la base per un effetto strutturato e sofisticato.

Gli abiti lunghi bohémienne

ABYOVRT Abito a fiori lungo

Offerta WINKEEY Abito a fiori lungo senza maniche

GRACE KARIN Abito a fiori lungo a balze

Per una cerimonia? Scegli l’abito a fiori

Ideali per il lavoro o il tempo libero, gli abiti a fiori sono il nostro capo jolly tanto da poter essere sfruttati anche per cerimonie ed eventi importanti. Basta aggiungere qualche accessorio ben studiato e i vestiti fiorati cambiano natura, ma se vuoi un modello che si adatta anche alle occasioni più formali orientati su quelli eleganti. Visto che in questo caso il dress code ti lascia meno libera di scegliere, meglio i modelli lunghi ma in tessuti leggeri che rendono il vestito più fluido. Ti consigliamo poi di optare per quelli con scollo a V perché donano al modello un tocco di eleganza extra e sono sempre super femminili. Per quanto riguarda la stampa a fiori puoi optare per un modello all over o con decorazioni solo su una parte del vestito. L’unica regola da rispettare è scegliere abiti con maxi fiori su nuance chiare e delicate per rendere l’abito ancora più elegante.

Gli abiti a fiori perfetti per le cerimonie



Generic Abito a fiori lungo con maniche eleganti

Generic Abito a fiori lungo in chiffon

BUOYDM Abito a fiori lungo con bretelline