Non le solite décolleté. Le mules con tacco sono le scarpe-ossessione della stagione che piacciono a tutte

Le mules con il tacco sono le scarpe perfette per la stagione calda: comodissime e ideali da abbinare con tutto.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le migliori mules con tacco da comprare

Mules sì, ma con il tacco! Le scarpe virali degli anni Novanta sono tornate di moda e ora sono più glamour che mai. Stilisti e designer quest’anno hanno scelto di ripresentarle in una versione più innovativa e ricercata, capace di sfruttare tutto il potenziale delle mules.

Queste calzature infatti hanno già una conformazione molto particolare e ideale per la bella stagione: sono aperte sul tallone, dunque si indossano facilmente come una ciabatta classica, ma con l’aggiunta del tacco diventano glamour, ideali da usare sia in città che al mare. Pratiche, comode e stilose, le mules con il tacco stanno bene con tutto e si adattano a qualsiasi outfit. Dalle gonne midi agli slip dress (altra grande tendenza dell’estate 2026) sino ai jeans e ai capi sportivi (leggings in prima fila) sono il “mai più senza” da avere subito.

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Ma da dove arrivano le mules? Secondo alcune fonti le origini di queste scarpe risalgono all’epoca romana quando le alte cariche erano solite indossare delle scarpe rosse, chiamate Mulleus. Fra il XVI e il XIX secolo queste calzature si diffusero ovunque, utilizzate come ciabatte. Durante la Rivoluzione Francese tornarono ad essere sfoggiate in strada, diventando un simbolo di quell’epoca storica poiché venivano usate dai rivoluzionari. Negli anni Sessanta gli hippie riportarono in voga il trend, rendendolo più moderno e chic e portando le mules in tutto il mondo.

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Come abbinare le mules con il tacco (e non lasciarle più)

I motivi per acquistare le mules con il tacco sono numerosi. Prima di tutto sono comodissime e ti consentono di sfoggiare i tacchi senza soffrire troppo, inoltre slanciano la figura e si abbinano davvero con tutto. Sono scarpe versatili da indossare da mattina a sera, in più momenti della giornata. In definitiva sono davvero le scarpe jolly che ci servivano per questa primavera-estate 2026.

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Puoi indossarle, ad esempio, per l’ufficio, abbinandole ad un blazer oppure a cropped pants e ad una camicia bianca con maniche a sbuffo (Dua Lipa docet!). Se sei a caccia di un look casual indossale con un abito corto e leggero sopra al ginocchio, mentre per un evento puoi scegliere di usare le mules con il tacco per valorizzare un abito effetto kimono o pantaloni di lino.

Di giorno poi le mules diventano l’alleato perfetto per completare qualsiasi look. Sono favolose con pantaloncini jeans e abiti camicia, ma anche con pantaloni ciclista e top semplice per un outfit easy chic da città.

Mules Eestfy Mules a punta rosa

Mules Perphy Mules con tacco grosso black&white

Anche per quanto riguarda i colori hai l’imbarazzo della scelta. Le mules con il tacco si prestano infatti a realizzare giochi cromatici che accendono il look con la bella stagione. Ok, quelle nere si abbinano con facilità, ma vogliamo parlare di quelle bianche che sono stupende? Puoi sceglierle poi in tonalità vivaci come il magenta oppure l’ocra per osare senza perdere mai lo stile.

Mules Allegra K Mules viola a punta

Mules Sicare Mules con catena dorata

Mules Allegra K Mules con righe rosse e tacco stiletto

Pure per quanto riguarda il tacco tutto dipende dai tuoi gusti. Quello a blocco è senza dubbio il più comodo, ma anche quello a cono si può portare con disinvoltura per tutto il giorno.