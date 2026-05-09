Le borse colorate (di cui ti innamorerai) per aggiornare il tuo guardaroba primaverile: 20 modelli su cui puntare

Tutte le It Bags dalle tinte vibranti che promettono di trasformare un bell'outfit in uno eccezionale, questa primavera/estate 2026: la rassegna dei modelli di tendenza a portata di click

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Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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Le borse colorate (di cui ti innamorerai) per aggiornare il tuo guardaroba primaverile: 20 modelli su cui puntare
Getty Images
Rowen Rose fashion show Spring/Summer 2026

Ammettiamolo: dopo lunghi mesi dal sapor di cappotti color fango e nebbia mattutina, i nostri look quotidiani iniziavano ad avere lo stesso entusiasmo di un lunedì mattina senza caffè. Ora, però, è tempo di aprirsi a nuove possibilità e di fare lo stesso con gli armadi, perché la primavera 2026 è oramai da considerarsi avviata e ha deciso di shakerare le regole del gioco.

La parola d’ordine? Colore. A dirla tutta, in realtà, si tratta di un vero e proprio tsunami di vitamine, da portare da capo a piedi ma soprattutto… a tracolla. Al bando la timidezza: quest’anno la borsa non è un accessorio come gli altri, ma la protagonista assoluta, quella che ruba la scena e decide chi comanda.

Svelate le 20 borse vitaminiche di cui non sapevi di aver bisogno, per accendere il tuo guardaroba primaverile

Mai bella stagione fu più allegra di così: se l’equinozio di primavera — che prima di tutto è uno stato d’animo — segna come da regola un generale miglioramento dell’umore, la variopinta tavolozza di quest’anno rispecchia per filo e per segno tale schema. A dominare ora sono tinte vivaci, vibranti, un’iniezione di gioia ad effetto istantaneo, in poche parole, da indossare senza regola alcuna, a patto che lo si faccia in combo di almeno due alla volta.

Ebbene sì, ad elevare all’ennesima potenza questa irrefrenabile voglia di colore è la difficile arte del color block, in soldoni quello stile che prevede accostamenti cromatici audaci, espressi in blocchi ultra saturi, come da nome. Ora non più per poche, ma a disposizione di tutte.

A funzionare sono in particolar modo i complementari, che l’uno accanto all’altra per natura si enfatizzano a vicenda, eppure resta ampio spazio per le sperimentazioni più coraggiose. Il modo più semplice di indossare la tendenza? Aggiungere ad un outfit multicolore una It Bag vitaminica, ovviamente. Meglio ancora se una di quelle elencate poco più sotto.

Tra frequenti tocchi di rosso pomodoro, arancione e turchese, quando credevamo che il rosa fosse passato di moda le passerelle ci hanno dato torto con gli interessi: il baby pink è tornato, ma con un carattere tutto nuovo. Adesso è audace, vibrante, e sottoforma di borsetta à la page si sposa divinamente con un paio di jeans baggy e una camicia bianca dal taglio maschile, aggiungendovi un inatteso accento pop.

Il giallo, poi, è da considerarsi l’autentico antidepressivo naturale di stagione, oltre che la nuance del momento. Che sia su di un bauletto compatto o una hobo bag morbidissima, è lui la scarica di adrenalina necessaria per illuminare anche la giornata d’ufficio più grigia: abbinato al blu navy o al bianco promette di proiettarci con largo anticipo in quella vacanza in Costa Azzurra, provare per credere.

Ma non è puramente una questione di tinte: lo sappiamo, questo 2026 rima prima di tutto con libertà e così anche la silhouette delle borse di tendenza varia a seconda di umore e gusti. Mentre design a mezzaluna, secchielli e maxi bag da stritolare sotto il braccio restano le regine indiscusse, una danza di frange e charms oscilla dai modelli più diversi per trasformare ogni pezzo in un’opera d’arte su misura.

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E tu, hai già scelto la tua nuova, pazza compagna d’avventure? Perché quest’anno l’unico e solo limite è non osare abbastanza.

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