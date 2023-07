Hobo bag, idee di stile per portare la borsa dell’estate 👜

Fonte: Getty Images idee di look con la hobo bag

La borsa Hobo è un modello di borsa ampio, comodo, capiente… insomma, perfetto per noi donne che abbiamo sempre mille cose da metterci dentro! Questa primavera promette di tornare ad essere (finalmente!) un grande trend. Per noi amanti della comodità, è arrivato finalmente il nostro modello ideale!

Significato di hobo bag

Letteralmente hobo bag significa borsa da vagabondo, perché ricorda le sacche di tela che i vagabondi portavano annodate al bastone. Per noi donne dall’anima vagabonda, o meglio, per noi donne che vagabondiamo da un posto all’altro ogni giorno tra casa, lavoro e figli da prendere e portare ovunque, questo genere di accessorio può davvero essere provvidenziale: è leggera e capientissima oltre che comoda, grazie all’ampia tracolla a mezzaluna.

Modelli hobo bag più in trend

Il modello di Gucci

Le grandi maison di moda hanno fatto di questa borsa un capo icona, cominciando da Gucci, che l’aveva creata per Jacqueline Kennedy Onassis, e l’ha poi ribattezzata Jackie O. Oggi esiste in più dimensioni e in tantissimi colori ed è un vero e proprio capo che ha fatto la storia della moda.

Il classico di Bottega Veneta

Un’altro modello icona di Hobo è l’intrecciata di Bottega Veneta, un must have della maison, da indossare a spalla oppure al gomito. È leggerissima e non cambia la sua forma nemmeno se la riempite a dismisura. Esiste in varie misure, come anche quella di Gucci: dalla piccolissima da portare al polso, a quella più grande, iper capiente.

Occasioni in cui portare la hobo bag

Fatto questo excursus, come possiamo indossarla? Essendo un modello di borsa grande, si presterà in particolare a look da giorno molto easy. A seconda del colore, possiamo indossarla con il denim, con gli shorts, con la gonna a ruota. Si presta meno invece per contesti più formali o eleganti, mentre è sconsigliata da sera, quando è meglio indossare un modello più piccolo, anche a mano.

Come indossare la hobo bag d’estate

Piccola

Se avete una mini hobo, potete portarla anche in modo più easy e sportivo! Jeans e t-shirt vanno sempre benissimo, non sbagliate mai. Se volete rendere il vostro look davvero cool, sceglietela in colore a contrasto con il vostro outfit, in modo che aggiunga un tocco di luce extra.

Media

Se siete il tipo che ama portare con sé tutte le cose a cui tiene, allora il modello medio è quello che fa per voi: sceglietelo anche in pendant con il vostro look, magari completando il vostro outfit con una camicia aperta, sempre molto chic soprattutto su un paio di shorts.

Grande

Se vi serve spazio extra, allora optate per un modello grande: potete indossarlo anche su una canotta semplicissima e un paio di pantaloni anche in lino, oppure su un mini dress in tinta unita. Tenete presente che, se scegliete gli intrecci in cuoio, hanno un’allure molto naturale, quindi si prestano bene ad essere abbinati con altri materiali altrettanto naturali, specialmente in estate: paglia, rafia, lino, cotone… anche i colori seguono un po’ la stessa logica: meglio optare per tinte neutre per il resto dell’outfit!