Come porti il cellulare? Con la borsetta!

Sta per arrivare l’estate e cosa c’è di meglio di un look che ci permetta di avere le mani libere e di non doverci caricare con zavorre pesantissime? È possibile? Certo che sì, basta che ci portiamo dietro lo stretto indispensabile… cioè il nostro cellulare! Ecco le borsette porta cellulare più cool: ce n’è una per ogni stile, vi basta trovare quella che corrisponde al vostro!

Minimal

Il cellulare se ne sta comodamente appeso ad una cover completa di gancetti, per poter essere portato a tracolla: minimal e giustissima! Ovviamente portafogli e piccoli oggettini immancabili andranno in una minibag separata. L’opzione minimal si può realizzare anche in versione hand made: come ve la cavate con il crochet? Una borsina porta cellulare fatta all’uncinetto è il dettaglio perfetto da aggiungere ad un look boho chic!

Mignon

Se non potete nemmeno pensare di lasciare il vostro prezioso cellulare vagare sperduto nei meandri della vostra borsa e avete anche assoluta necessità di trovarlo a colpo sicuro, allora la soluzione migliore è quella di metterlo in una borsetta minimal: basta solo che sia grande abbastanza per poter essere afferrata anche se sta sul fondo della vostra shopper!

Fashion

Per le fashion addicted che sono sempre alla rincorsa del pezzo feticcio, perché non provare con la riproduzione mignon di una borsa cult come la saddle bag di Dior? Ovviamente per funzionare dovrà essere coloratissima!

Sporty chic

Se il vostro è un look sporty chic allora potete optare per una minibag da portare a tracolla, da recuperare magari nel mondo del vintage, pieno di queste chicche uniche! A me personalmente piacciono i formati piccoli delle borse cult come la Kelly o la Birkin di Hermès o la Peekaboo di Fendi: se trovate dei modelli analoghi in versione vintage, andate sul sicuro. Indossatela a tracolla con i vostri jeans preferiti e sarete perfette!

Super piccola

Se preferite portare il vostro tesoro in una mano, allora agganciatelo direttamente al polso, con una minibag talmente piccola che potete portarla come un braccialetto. Che colore scegliere? Quello che si abbina meglio al vostro look. Io credo che i neutri stiano bene con tutto, ma attenzione: portandola al polso di certo sarà più facile sporcarla, quindi magari optate per un materiale facile da pulire.