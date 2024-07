Idee di look per andare a Ibiza: ecco cosa indossare

Fonte: 123RF Come vestirsi per andare a Ibiza

Ibiza è la isla! Per andare in vacanza tra amiche e godersi non solo il sole, ma anche locali e vita notturna, è proprio un must. Ma cosa possiamo mettere in valigia? Ecco qualche idea per te!

Come vestirsi a Ibiza: i capi di abbigliamento

Shorts in jeans e maglioncino coloratissimo

Non si sa mai che tempo potete trovare, meglio farsi trovare preparate! Lo shortino in jeans è perfetto anche come copricostume, il maglione vi viene comodo se per caso cala la temperatura di giorno e comunque da tenere in borsa per la sera, quando comunque fa più fresco. Portatelo coloratissimo: è estate!

L’abitino froufrou

Bianco o colorato, in versione sorbetto o colore pieno, l’abitino froufrou è sempre una buona idea! Occupa poco posto in valigia ed è perfetto per la sera! In più è anche un capo furbo: se, dopo averlo messo alla sera non è più freschissimo, potete indossarlo come copricostume!

Il top glitter

Sia che lo portiate braless, sia che abbia le spalline, un top glitter è perfetto per una vacanza a Ibiza! Nei locali e a ballare di notte, sarà perfetto per farvi sentire scintillanti fino al mattino! Potete indossarlo con una mini coordinata, ma anche con un paio di shorts in jeans, o con un paio di pantaloni in lino leggeri e fluidi, perfetti per il caldo estivo.

Come vestirsi a Ibiza: gli accessori

Gli occhiali

Sia di giorno che all’imbrunire, gli occhiali da sole sono davvero un accessorio indispensabile. Potete portarli coloratissimi o con le lenti scure, l’importante è che siano di buona qualità (evitate le bancarelle: si parla dei vostri occhi!). Anche alla sera, il riflesso in spiaggia più essere fastidioso: optate per una lente chiara e vi sentirete molto più a vostro agio!

La collanina divertente

Se non le mettete a Ibiza, dove dovete metterle? Le collanine con perline divertenti, con charms spiritosi e dettagli coloratissimi sono da portare sia in spiaggia che all’aperitivo serale. Non vi piace l’idea delle collane? Allora andate di braccialetti, sempre di perline coloratissime e vivaci!

La borsa colorata

Da usare in spiaggia, oppure per una passeggiata in paese, una bella borsa coloratissima, magari in paglia o rafia, ma anche crochet, è davvero perfetta! Sarà la nota di colore che accende tuto il vostro look in modo trendy, ma chic!

Il cappello di paglia

Impossibile vivere senza! Dall’alba al tramonto, per il sole fortissimo di Ibiza, il cappello di paglia è fondamentale: oltre ad essere indispensabile perché vi copre viso e spalle e le protegge dal sole, è super chic! Scegliete quello che preferite: morbido o rigido, con tesa larga o a panama, ma l’importante è averne uno in valigia. Se lo scegliete in paglia morbida, potete anche arrotolarlo su se stesso e infilarlo comodamente in borsa senza che si rovini.

Come vestirsi a Ibiza: gli immancabili

Costume e pareo

Cercate di portarli coordinati: copricostumi e costumi sono piccoli, occupano poco posto e quindi potete metterne in valigia anche qualcuno in più del dovuto! Provate con dettagli crochet, applicazioni, dettagli scintillanti… e vi raccomando: scegliete sempre il modello più valorizzante per la vostra fisionomia, indipendentemente dal fatto che sia un bikini o un costume intero.

Un tocco estivo e chic anche nei nettagli

Se siete in viaggio nella Isla, di sicura vorrete immortalare ogni vostro momento con le amiche per creare tanti ricordi indelebili, quindi il vostro cellulare sarà indispensabile: personalizzatelo con una cover super trendy, magari con disegni legati al mare e all’estate e allacciata con un cordino per evitare di perdere il telefono in giro. Potete anche abbinare la cover del telefono a qualche altro accessorio, come le custodie per gli auricolari o la borsa da spiaggia.