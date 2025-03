Ariana Grande torna a fare musica con canzoni inedite nel nuovo album Eternal sunshine deluxe

Fonte: IPA Ariana Grande

Dopo un anno di grandi soddisfazioni e riconoscimenti cinematografici, Ariana Grande torna a far sognare i fan con il suo lato canoro: la cantante e attrice ha infatti pubblicato la versione deluxe del suo ultimo album Eternal Sunshine.

Il nuovo album, intitolato Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead è un’edizione estesa del precedente, e contiene alcune novità inedite pronte a far impazzire i fan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ariana Grande pubblica “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead”

Cantante, attrice e figura di riferimento per una porzione di fan che continuano a seguirla e amarla fin dagli albori della sua carriera. Ariana Grande sta vivendo un momento bellissimo del suo percorso professionale: dopo aver ottenuto una serie di premi e candidature per la sua interpretazione di Glinda in Wicked, ruolo che le ha regalato una gioia palpabile, la cantante è tornata per donare ai fan nuova musica.

Il 28 marzo 2025 esce infatti Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, una versione rivista e ampliata del suo album precedente uscito nel 2024 che ha riscosso un enorme successo anche in termini di ascolti e nomination ai Grammy Awards 2025.

La nuova versione, infatti, aggiunge alle 13 canzoni già contenute nell’album 9 nuovi pezzi, di cui sei inediti. Un progetto a cui Ariana ha voluto lavorare con calma e minuzia, consapevole di doversi prendere il tempo giusto per confezionare un lavoro degno dei suoi fan.

In un’intervista, nel parlare dell’impegno rivolto alla versione deluxe, aveva infatti raccontato: “È un progetto molto speciale. Sono in giro così tanto in questo momento. Voglio che i miei bambini sentano la mia mancanza per due secondi. Non vedo l’ora di far loro una sorpresa prima o poi, ma sto ancora valutando il momento giusto nella mia testa. L’album è molto conciso e non volevo aggiungere canzoni solo per il gusto di farlo. I nuovi brani sono brevi, ma contano davvero”.

Il nuovo album è un’ulteriore conferma di un periodo felice per la cantante, che si gode l’entusiasmo per il secondo capitolo di Wikced che la rivedrà protagonista con Cynthia Erivo, e la felicità personale legata alla bella relazione amorosa con Ethan Samuel Slater, anche lui compagno di set.

Soddisfazioni che arrivano dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Dalton Gomez e che, forse, riusciranno a distoglierla dai pesanti commenti riguardo al suo stato di salute e alla sua magrezza che nell’ultimo periodo continuano a infiammare l’opinione pubblica.

Le canzoni contenute in “Eternal Sunshine Deluxe”

Ecco la tracklist completa della nuova versione dell’album Eternal Sunshine di Ariana Grande disponibili in una serie di formati tra cd e vinile: