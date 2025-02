Ariana Grande, la magrezza che allarma tutti (e qualcuno esagera)

Fonte: Getty Images La magrezza di Ariana Grande preoccupa: la trasformazione negli anni

La magrezza, sempre più evidente di Ariana Grande, è ormai di dominio pubblico e tiene banco sui media e sui social ad ogni sua apparizione. Il pubblico la sottolinea, i fan si preoccupano e c’è anche chi finisce nel mirino per alcune battute sessiste di dubbio gusto. Ma andiamo con ordine.

Che Ariana Grande, star bambina salita alla ribalta nel 2008 con il musical di Broadway 13 a soli 15 anni e poi dal 2009 con lo show televisivo Nickelodeon Victorious, negli anni sia fisicamente molto cambiata è un fatto innegabile (basta vedere la fotonotizia per rendersene conto). Non basta che Ariana si difenda dalle critiche sulla sua magrezza spiegando che ora sta bene, mentre prima non era felice ( “Penso che dovremmo essere più gentili e meno a nostro agio nel commentare i corpi delle persone. Ci sono molti tipi diversi di bellezza. Esistono molti modi diversi per apparire sani e belli. Il corpo che paragonate a quello attuale era la versione più malsana di me: prendevo antidepressivi, bevevo e mangiavo malissimo“).

Tra l’altro, la cantante aveva confessato di soffrire di disturbo post-traumatico e ansia dopo l’attacco terroristico di Manchester del 2017, durante la tappa del suo Dangerous Woman Tour.

Tuttavia, ogni sua apparizione, come l’ultima ai BAFTA Film Awards è motivo di dibattito e i fan scrivono commenti sempre più allarmati e preoccupati sui social. “Ogni volta che vedo una sua nuova foto mi sento ancora una volta scioccato”. “È triste vedere come sta diventando, pensando a come era prima”.

Si scomodano medici ed “esperti” spiegando come lo sterno così in evidenza nelle foto e le guance scarne siano un segno evidente e preoccupante di malnutrizione e sottopeso. Ipotizzando anche la possibile assunzione di Ozempic, il farmaco per il diabete di cui si parla moltissimo, soprattutto negli Usa, perché sarebbe alla base del dimagrimento repentino di molte star e sempre più usato dalle donne che vogliono perdere peso, pur non avendo patologie particolari.

Ma c’è anche chi esagera, come l’ex kickboxer professionista Andrew Tate (tra l’altro arrestato nel 2022 con l’accusa di stupro e traffico di donne) che ha suscitato sdegno per il commento pubblicato su Twitter: “Mi dispiace Ariana Grande, sei troppo magra e non ti sc… più. Accesso negato”

Per fortuna, la sua insensibilità e volgarità è finita ancor più nel mirino della magrezza di Ariana, spostando per un attimo l’attenzione. Ma Ariana non smette di essere sotto la lente d’ingrandimento dei media, fino al prossimo red carpet.