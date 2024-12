Il curioso caso di Benjamin Christina Aguilera, ormai quasi irriconoscibile

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images L’incredibile trasformazione di Christina Aguilera: perde 20 kg e svela il suo segreto

Ci sono star, sex symbol della loro generazione, come Pamela Anderson, o Andie MacDowell che scelgono di affrontare gli “anta” con serenità e naturalezza, spogliandosi di trucchi e artifici e mostrandosi in tutta la propria naturale verità: capelli grigi, rughe, qualche smagliatura in più diventano normali segni del tempo che passa e non tabù da nascondere e di cui vergognarsi. Ce ne sono altre, magari ben più giovani, che invertono invece la tendenza e sebbene ancora lontane dagli anta o appena varcati, imboccano la strada della totale trasformazione fisica, intesa come netta ed evidente perdita di peso e modifica graduale dei connotati. Ariana Grande, a soli 31 anni, ne è un esempio lampante.

Un’altra che si fatica a riconoscere, negli ultimi tempi, è Christina Aguilera, ex star bambina Disney diventata una delle pop star più famose al mondo, passata attraverso varie fasi, di caduta e rinascita, soprattutto psicologica.

Chi si è imbattuto ultimamente nelle sue foto, per esempio quelle legata alla collaborazione musicale con Machine Gun Kelly non potrà non essersi stupito e aver stentato a riconoscerla. Successivamente il video girato dentro il Barry’s Bootcamp, studio di allenamento a West Hollywood, Los Angeles, per una collaborazione e per celebrare il 25° anniversario del suo album di debutto, è finito nel mirino del web.

Christina, visibilmente magra, fasciata da un body attillato con stivali di pelle cuissard fino al ginocchio, balla, si diverte e ringrazia tutti. Ma il suo fisico sottile è diventato oggetto di dibattito in rete, tra chi difende la sua evidente magrezza e chi sostiene che l’uso eccessivo di un farmaco di cui si parla molto in questo periodo, l’Ozempic (farmaco antidiabete negli ultimi anni salito pericolosamente alla ribalta per l’uso che ne viene fatto per dimagrire) ne abbia ormai stravolto fattezze e lineamenti.

Fonte: IPA

Adesso Christina o Xtina che dir si voglia, ha postato altre immagini sui social che la ritraggono accanto al suo albero di Natale e, capelli biondi e lunghissimi e abito animalier, lascia senza fiato per la sua immagine patinata e perfetta, quasi plastificata. Passino i filtri di IG, ma davvero la Aguilera sembra più giovane adesso, a 43 anni compiuti, di quando ne aveva 20.

Fonte: IPA

Forse ha deciso di raggiungere e superare il guinness di Demi Moore, un’altra che sembra aver fatto un patto con il diavolo. La stessa demi che sta avendo un enorme successo al cinema (tanto da aver guadagnato la nomination ai Golden Globe) con un film, The Substance, che parla di di una sostanza in grado di creare un clone di se stessa, ringiovanita e bellissima. Metafora dell’ossessione, hollywoodiana ma non solo, per l’eterna giovinezza, raccontata in molti film e vissuta sulla pelle da tante star. Con conseguenze non sempre edificanti.