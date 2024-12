Fonte: IPA Megan Fox e Machine Gun Kelly

Un amore fatto di alti e bassi quello tra Megan Fox e Machine Gun Kelly. Dopo un tira e molla lungo quattro anni, la coppia aveva annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. A un mese di distanza dal lieto annuncio, la notizia di un repentino cambio di rotta. Pare che i due si siano lasciati e che stavolta facciano sul serio. Ma l’unica cosa certa è che con loro niente è mai davvero sicuro e il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Megan Fox e Machine Gun Kelly: amore finito?

A diffondere lo scoop è la testata statunitense TMZ. Il tabloid afferma che, stando a quanto rivelato da una fonte vicina alla coppia, Megan Fox e Machine Gun Kelly – MGK (all’anagrafe Colson Baker) si sarebbero visti per l’ultima volta durante il fine settimana del Ringraziamento, a fine novembre. In quell’occasione, l’attrice e il fidanzato si trovavano in viaggio nella cittadina di Vail, in Colorado. Fino a quando Megan non ha trovato del materiale sul telefono di MGK che l’ha fatta infuriare al punto da chiedergli di lasciare l’hotel e tornare a casa. Da allora i due non si sono più sentiti.

“Stanno provando a far funzionare le cose di nuovo dopo la gravidanza – ha aggiunto una fonte a US Magazine – ma sono entrambi troppo testardi e continuano a litigare costantemente. Non riescono a sintonizzarsi sulle stesse frequenze e per loro non è facile stare insieme”. E seppure entrambe le fonti li dicano ufficialmente separati al momento, entrambe concordano sulla possibilità di una pronta riappacificazione. Ad avvicinarli è il bimbo in arrivo: “Anche quando Megan e MGK si lasciano, restano convinti di voler crescere un bambino assieme. È qualcosa che desiderano entrambi anche durante le rotture”.

La rottura a un mese dalla gravidanza

La rottura (l’ennesima) arriva a meno di un mese di distanza dall’annuncio della notizia più dolce. Lo scorso 11 novembre, Megan Fox ha pubblicato sul suo profilo Instagram – e tutt’oggi è l’unico post presente sulla pagina – una sua foto in dolce attesa, seguita da quella in bianco e nero di un test di gravidanza positivo. “Niente è mai davvero perduto. Bentornato” ha scritto l’attrice. Si tratta del primo figlio per la coppia pazzerella, mentre l’attrice è già mamma di tre bambini dal precedente matrimonio con Brian Austin Green. Anche MGK è già padre di Casie, nata nel 2009 dalla relazione con la ex Emma Cannon.

La gravidanza è arrivata dopo un grande dolore. Fox aveva infatti svelato di aver subito un aborto spontaneo durante la sua relazione con il musicista. “Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia. – ha raccontato intervistata da Good Morning America – Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha fatto intraprendere un viaggio molto complicato, insieme e separatamente… cercando di capire ‘Cosa significa?’ e ‘Perché è successo?’”.

4 anni di tira e molla

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno ufficializzato la propria relazione nel 2020, e negli ultimi 4 anni non hanno mai smesso di stare insieme, seppur in modo parecchio costante. Lui le è stato vicino quando l’attrice ha pubblicato un libro molto intimo, in cui raccontava di abusi subiti in passato. Poco tempo dopo, i due hanno smesso di frequentarsi, per poi tornare insieme e in seguito separarsi ancora una volta. È una costante nella loro relazione. Con gli amici che a US Weekly raccontano di “non credere alle loro rotture. Si lasciano ma alla fine tornano sempre l’uno dall’altra”. E chissà se sarà così anche questa volta.