Megan Fox e Machine Gun Kelly genitori: è nata la loro prima bambina

Fonte: IPA Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono diventati genitori. L’attrice ha dato alla luce la loro prima bambina: una notizia bellissima nonostante, tra i due, la storia d’amore sia ormai finita.

Ad annunciare la nascita della figlia ai fan, proprio il cantante, che ha condiviso un dolcissimo video sui suoi canali social.

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono diventati genitori

Fiocco rosa per Megan Fox e Machine Gun Kelly: una coppia spigolosa che tra grande passione e tra tira e molla festeggia la nascita della loro prima bambina nonostante la rottura a un mese dall’annuncio della gravidanza.

I due, che hanno iniziato la loro relazione nel 2020, avevano infatti annunciato il lieto evento a novembre 2024, quando Megan aveva condiviso su Instagram uno scatto senza veli mettendo in bella mostra il suo pancione. Una notizia che, purtroppo, non è bastata a regalare una serenità a una coppia che, appena un mese dopo, ha scelto di prendere strade diverse.

Ora, l’attenzione è tutta sulla nuova arrivata: ad annunciare la nascita e condividere la gioia col mondo è, questa volta, Machine Gun Kelly, che ha postato sui suoi canali social un tenero video in bianco e nero che lo ritrae mentre stringe dolcemente la manina della bambina.

“Finalmente è arrivata!! il nostro piccolo seme celeste” si legge a corredo del contenuto che svela la data esatta dell’arrivo della bambina: il 27 marzo 2025.

La storia d’amore tra Megan Fox e Machine Gun Kelly

L’arrivo della nuova bambina apre un nuovo capitolo in una storia, quella tra Megan e Machine Gun Kelly, che non è mai apparsa lineare. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2020 e, dopo una serie di tira e molla, a inizio 2022 avevano deciso di fidanzarsi ufficialmente annunciando il Sì con una foto di un anello di smeraldi e diamanti e il racconto di una proposta sotto i rami di un albero molto speciale per la loro storia.

A distanza di qualche anno, e dopo una serie di situazioni difficili per loro, come la perdita di un bambino per via di un aborto spontaneo, i due sembravano pronti a far andare bene le cose tanto da annunciare l’arrivo di un altro bambino che avrebbe allargato ulteriormente la loro famiglia. “Nulla è mai veramente perduto. Bentornato” aveva scritto Megan nella didascalia del post, citando il testo della canzone di Kelly Last november.

Megan è infatti madre di altri tre bambini: Noah, Bodhi,e Journey, avuti dall’ex marito Brian Austin Green, mentre il cantante è padre dal 2009, anno di nascita di Casie Colson Baker, bambina frutto della relazione con Emma Cannon.

La bella notizia non è però bastata a permettere ai due di trovare una felicità stabile: secondo alcuni insider, entrambi felicissimi per la bambina, Megan e l’ex compagno hanno provato a far funzionare la loro relazione, senza però riuscire a trovare la giusta serenità. A confermarlo anche un Insider di People, che ha spiegato: “Si amano ma non hanno personalità compatibili. Sono entrambi teste calde, drammatiche e testarde”. Che il nuovo arrivo in famiglia riesca a farli riavvicinare ancora una volta?