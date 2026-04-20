Dietro le quinte del Salone del Mobile 2026, dove il progetto diventa reale

Appassionato di interior design, ne ha fatto tema di studio spinto da sempre dalla creatività e dalla condivisione di pillole sull'abitare.

@Monica Spezia Making of di Salone Raritas. Salone del Mobile 2026.

Il Salone del Mobile di Milano è più di una fiera. È anche più di un evento. È un progetto di design corale che coinvolge centinaia di aziende, migliaia di persone e una quantità di competenze che nessun catalogo riesce a contenere. E che richiede un grande impegno per la sua costruzione.

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Le immagini del “making of” che il Salone condivide a poche ore dall’inaugurazione della fiera restituiscono esattamente questo: uno sguardo al dietro le quinte, nel tempo in cui il progetto diventa realtà concreta. Strutture che prendono forma, superfici che si assemblano, stand che trovano la loro configurazione definitiva.

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Una macchina da oltre 58mila persone

Prima di diventare la manifestazione di design più importante del mondo, il Salone è una grande macchina collettiva. Nell’edizione del 2025, le sole attività di allestimento e disallestimento hanno visto la presenza di oltre 800 aziende allestitrici e più di 58mila maestranze specializzate. Quest’anno, oltre 1.900 espositori da 32 Paesi hanno lavorato alla realizzazione di uno spazio espositivo di oltre 169.000 mq (un’estensione pari a circa 24 campi da calcio) allestiti fino all’ultimo centimetro: un paesaggio che si compone progressivamente di progetti, materiali e strutture.

Dai padiglioni storici ai nuovi territori

Il making of attraversa tutti gli spazi della manifestazione: dai padiglioni del Salone Internazionale del Mobile, Workplace3.0 e S.Project, fino ai percorsi delle Biennali con EuroCucina, FTK – Technology for the Kitchen e il Salone Internazionale del Bagno. E poi i nuovi territori progettuali: Salone Raritas, la piattaforma dedicata al design in edizione limitata e all’alta manifattura; l’installazione immersiva Aurea, an Architectural Fiction; il laboratorio sperimentale del SaloneSatellite, giunto alla sua 27ª edizione.

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Il fare come atto concreto del design

Dai dettagli tecnici degli allestimenti al lavoro delle maestranze, fino alla messa a punto degli stand, ogni scatto testimonia il passaggio concreto dal disegno alla sua realizzazione. È qui che il design rivela la sua dimensione più concreta e collettiva: quella del fare.

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Il dietro le quinte diventa così un racconto a sé. Non solo preparazione, ma primo atto di una manifestazione che, ancora una volta, mette in scena il design come sistema vivo, fatto di persone, competenze e visioni condivise.

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Il Salone del Mobile 2026 inaugura per gli operatori di settore il 21 aprile; per il pubblico è aperto sabato 25 e domenica 26; gli studenti possono visitare la manifestazione nei giorni 24, 25 e 26 aprile.