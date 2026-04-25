Liberazione, dalle staffette alla lotta armata: le donne della Resistenza

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Liberazione, le donne della Resistenza

Il 25 aprile non è soltanto una ricorrenza da segnare sul calendario, ma un racconto collettivo fatto di decisioni difficili, paure e slanci di coraggio. Dentro questa storia, per lungo tempo, i volti delle donne della Resistenza sono rimasti sullo sfondo, quasi sfuocati. Oggi, invece, tornano al centro con una forza nuova: staffette, organizzatrici, combattenti armate che hanno scelto di esporsi in prima linea quando farlo significava rischiare tutto. Un contributo decisivo, spesso ridotto o trascurato nel dopoguerra, che merita di essere riletto con uno sguardo più attento e consapevole almeno oggi, nella ricorrenza della Liberazione.

25 aprile, il coraggio delle donne della Resistenza

Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, negli anni più drammatici tra il 1943 e il 1945, tantissime donne italiane scelsero di esporsi in prima persona, rifiutando l’idea di restare spettatrici degli eventi. Provenivano da contesti diversi, avevano età e storie lontane tra loro ma condividevano una stessa urgenza: opporsi all’occupazione nazifascista e immaginare un futuro diverso. Non si trattò solo di una scelta politica, ma anche personale, perché significava rompere con un modello che le voleva relegate nello spazio domestico.

Una parte di loro finì in carcere, altre furono deportate, altre ancora persero la vita. Altre subirono torture e violenze senza mai tradire i compagni. Eppure, al termine del conflitto, il loro ruolo non trovò immediatamente spazio nel racconto ufficiale della Liberazione. In alcuni casi furono persino escluse dalle celebrazioni pubbliche e dalle onorificenze, come se la loro presenza potesse mettere in discussione un’immagine tutta maschile della lotta partigiana.

Staffette, combattenti e protagoniste sul campo

Uno degli incarichi più comuni e allo stesso tempo più rischiosi affidati alle donne era quello delle staffette. Ragazze spesso giovanissime attraversavano territori controllati dal nemico per trasportare messaggi, armi, viveri e informazioni ai partigiani nascosti nelle montagne. Un compito che richiedeva una bella dose di sangue freddo, ma anche capacità di adattamento e un enorme coraggio.

Ma non tutte restavano dietro le quinte. Molte imbracciarono le armi e parteciparono direttamente alle azioni di guerriglia, operando nei gruppi di azione patriottica o nelle squadre di supporto. Pianificavano sabotaggi, prendevano parte ad attacchi e contribuivano in modo concreto alle operazioni militari.

Alcune storie, ancora oggi, colpiscono per la loro forza. Donne che resistettero alla tortura senza cedere, che continuarono a lottare anche in condizioni estreme, diventando simboli di una determinazione fuori dal comune.

Il lungo silenzio dopo la Liberazione

Nonostante il contributo determinante dato durante il conflitto, i riconoscimenti ufficiali furono limitati e spesso tardivi. Le onorificenze furono poche rispetto al numero di donne coinvolte, e molte di loro non ricevettero alcun tributo quando erano ancora in vita.

Per decenni, la narrazione della Resistenza rimase centrata su figure maschili, relegando le donne a un ruolo secondario. Solo a partire dagli anni Settanta, grazie a studi e testimonianze, si iniziò a recuperare questa memoria. E oggi il racconto è più completo e restituisce finalmente spazio a chi ha contribuito in modo decisivo alla Liberazione. Le donne della Resistenza non furono semplici comparse, ma protagoniste a tutti gli effetti di una stagione che ha cambiato la storia del Paese.