25 aprile, perché è festa e cosa è accaduto nel 1945

25 aprile, cosa celebriamo davvero: storia, significato e curiosità sulla Festa della Liberazione tra memoria e attualità

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IPA 25 aprile

Ogni anno arriva puntuale una delle ricorrenze più importanti della storia italiana, il 25 aprile. Questo giorno porta infatti con sé storie, emozioni e un significato profondo che, spesso, si intreccia anche con il nostro presente. La Festa della Liberazione, infatti, celebrata ogni 25 aprile, ricorda uno dei momenti più importanti della storia del nostro Paese: la fine dell’occupazione nazista e della dittatura fascista, avvenuta nel 1945. Non è solo una celebrazione storica dunque, ma un simbolo di rinascita, di libertà ritrovata e di un nuovo inizio per tutto il Paese. Una data che segna la vittoria della Resistenza, quel movimento fatto di uomini e donne, spesso giovanissimi, che hanno lottato per un’Italia diversa.

25 aprile, perché si festeggia questa data

Anche in questo 2026 torna la ricorrenza del 25 aprile, una giornata che vive di memoria ma anche di interpretazioni contemporanee, di sensibilità diverse e, sì, anche di dibattiti accesi. Perché parlare di libertà, oggi, significa confrontarsi con un concetto che cambia, evolve, si adatta ai tempi. La Festa della Liberazione – o della Resistenza come in molti la chiamano – ha una storia che affonda le sue radici in un’Italia nel pieno della crisi.

Tutto parte da quel 25 aprile 1945, quando il Comitato di Liberazione Nazionale proclamò l’insurrezione generale contro le forze nazifasciste, dando il via alla liberazione delle principali città del Nord Italia come Milano e Torino. Un momento decisivo che ha segnato la fine di un periodo drammatico e l’inizio di un nuovo percorso democratico. Non a caso, proprio da quella stagione nascerà la Costituzione italiana, ancora oggi uno dei pilastri della nostra società.

Dal 1946 questa data è diventata una Festa Nazionale, istituita ufficialmente per celebrare la liberazione e i valori che ne derivano. E ogni anno, da Nord a Sud, l’Italia si riempie di cortei, eventi, cerimonie istituzionali e momenti di riflessione. Tra questi, uno dei più simbolici è l’omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, che ricorda tutte le vittime delle guerre e della lotta per la libertà.

Ma cosa significa davvero il 25 aprile, soprattutto per le nuove generazioni? In un’epoca in cui tutto scorre veloce e il passato sembra lontano, questa ricorrenza diventa quasi un invito a fermarsi, a chiedersi da dove veniamo e quali diritti diamo per scontati.

E qui entra in gioco anche una dimensione più personale, quasi intima, perché la libertà non è solo un concetto politico o storico: è qualcosa che riguarda la vita quotidiana, le scelte, le possibilità, è il diritto di essere se stessi, di esprimersi, di costruire il proprio futuro senza imposizioni.

25 aprile, il ruolo cruciale di Milano

Tra i luoghi simbolo di questa ricorrenza c’è proprio Milano: fu qui che, in quella giornata decisiva, si concentrò il cuore della Resistenza anche se, nei giorni precedenti, le rivolte e l’avanzata delle truppe alleate avevano già coinvolto gran parte del territorio settentrionale.

Fu in questo contesto che arrivò un appello destinato a entrare nella storia: “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per salvare le nostre terre, le nostre case, le nostre fabbriche. Come a Genova e Torino, mettete i tedeschi di fronte a una scelta: arrendersi o scomparire”. Con queste parole Sandro Pertini proclamò lo sciopero generale il 25 aprile 1945 da cui ebbe inizio tutto.

La mattina del 25 aprile 1945, alle ore 8, il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI) di cui facevano parte, tra gli altri, Sandro Pertini e Leo Valiani, annunciò infatti via radio l’insurrezione generale. In quel momento il Comitato assunse il controllo della città di Milano, proclamando anche la condanna a morte per i principali esponenti del regime fascista.

In realtà, l’offensiva finale era già nell’aria da giorni: fin dal 10 aprile il Partito Comunista aveva avvisato le organizzazioni locali dell’imminenza dell’azione decisiva, indicazione condivisa anche dal CLNAI. Nel frattempo, il 24 aprile, le truppe alleate avevano già oltrepassato il fiume Po, accelerando il processo di liberazione.

25 aprile, cosa significa oggi questa ricorrenza

Oggi questa festa è accompagnata a volte anche dalle polemiche: negli ultimi anni, il dibattito attorno alla memoria della Resistenza si è fatto più acceso, segno di una storia che non è mai completamente chiusa, ma che continua a interrogare il presente.

Eppure, al di là delle divisioni, resta un dato, ovvero che il 25 aprile è una delle poche ricorrenze capaci di unire memoria collettiva e identità nazionale. Una giornata che, tra concerti, eventi culturali e momenti istituzionali, riesce ancora a creare un senso di comunità.

Forse il segreto sta proprio qui, nel fatto che, ogni anno, questa data ci ricorda che la libertà non è mai definitiva, ma va coltivata, difesa e, soprattutto, compresa.

E mentre fuori le città si riempiono di bandiere, musica e voci, il 25 aprile resta lì, sospeso tra passato e presente, non solo una festa, ma una storia che continua a essere scritta ogni giorno.