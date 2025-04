Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano per oggi 25 aprile

Fonte: IPA Sergio Mattarella

Appena smaltite le festività pasquali, l’Italia è pronta a celebrare una nuova ricorrenza molto importante. Il 25 aprile 2025, infatti, verrà ricordata ancora una volta la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. Per celebrare al meglio questo passaggio storico fondamentale per il nostro Paese, anche i palinsesti televisivi di Rai e Mediaset subiranno diverse variazioni.

La rete pubblica dedicherà diversi speciali alla Festa della Liberazione, raccontandone in diretta i momenti più significativi, mentre la concorrenza ha deciso di sospendere diversi programmi di punta del palinsesto, per permettere ai telespettatori di vivere a pieno il clima di festa di questa importante giornata.

Palinsesto Rai, gli speciali

La Rai ha deciso di celebrare al meglio la Festa della Liberazione, scegliendo di mettere in onda un palinsesto adeguato alla ricorrenza, arricchito da diversi contenuti speciali. Si comincia già alle 8.55 con la diretta dalla cerimonia di deposizione della corona d’alloro presso l’Altare della Patria, trasmessa su Rai Uno. Sarà il Capo dello Stato a rendere omaggio all’Italia in questa data molto importante per tutta la nazione.

In seguito, Sergio Mattarella sarà nuovamente protagonista del palinsesto della prima rete italiana, visto che verrà trasmesso in diretta il suo intervento a Genova, all’evento organizzato in onore del 25 aprile. Il Presidente inaugurerà lo spettacolo Il sesto senso partigiano presso il Teatro Ivo Chiesa.

In prima serata, Rai Uno celebrerà nuovamente la Festa della Liberazione, mandando in onda due episodi di Fuochi d’artificio, serie che ha come protagonisti proprio i partigiani. Anche altre trasmissioni televisive della prima rete pubblica tratteranno l’argomento della celebrazione della Festa della Liberazione: UnoMattina, Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno.

In seconda serata, su Rai Due sarà lo show Tango a occuparsi di celebrare la ricorrenza, con una lettura di Francesco Pannofino. Palinsesto interamente dedicato al 25 aprile anche su Rai Tre visto che in prime time Marco Damilano condurrà lo speciale Ora e sempre 25 aprile. Mentre la seconda serata sarà dedicata a un documentario a tema, Diari della Liberazione. Anche altri show del canale televisivo tratteranno l’argomento di giornata: Agorà, MixerStoria e Geo.

Palinsesto Mediaset, i cambiamenti

Come la Rai, anche Mediaset ha deciso di cambiare il proprio palinsesto in occasione del 25 aprile 2025, ma la rete privata non propone ai telespettatori degli speciali sulla Liberazione, ma solo dei cambiamenti di programmazione. Infatti verranno sospesi alcuni dei programmi più seguiti del pomeriggio di Canale 5. Non andranno in onda né Uomini e donne o il daytime di Amici, ma anche i telespettatori dell’amata soap opera turca Tradimento non potranno seguire un nuovo episodio pomeridiano dello sceneggiato, che verrà messo in pausa per l’occasione. Al posto di queste produzioni Mediaset verranno trasmessi diversi episodi di un’altra serie televisiva molto seguita: The Family.

Non mancherà, invece, la puntata serale della telenovela Tradimento, in onda a partire dalle 21.20, nella prima serata di Canale 5. Su Rete Quattro, invece, è confermata la presenza in prime time di Quarto Grado con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Italia Uno, invece, punta su un grande classico, trasmettendo nella prima serata una pellicola storica come Rambo.