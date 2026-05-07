Andrea, un uomo incappucciato minaccia l’ex Principe nella sua casa di Sandringham

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Andrea Mountbatten

Quella che doveva essere una semplice passeggiata si è trasformata in pochi istanti in una situazione carica di tensione per Andrea, da tempo tra le figure più controverse della famiglia reale britannica. L’ex Principe sarebbe stato, infatti, avvicinato e minacciato da un uomo misterioso con il volto coperto. L’episodio, avvenuto nei pressi della sua nuova residenza nella campagna di Sandringham, ha attirato nuovamente l’attenzione non solo sulla sua quotidianità lontana dai riflettori ufficiali, ma soprattutto sul tema, sempre più discusso, della sua sicurezza personale.

L’ex Principe Andrea minacciato a Sandringham

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, l’episodio si sarebbe verificato il 6 maggio, quando Andrea Mountbatten stava passeggiando nei dintorni della tenuta di Sandringham, dove risiede dopo lo scandalo, insieme ai suoi cani. All’improvviso, un uomo con il volto coperto da un passamontagna sarebbe sceso dalla propria auto, iniziando a gridare nella sua direzione.

La distanza iniziale tra i due sarebbe stata di circa 50 metri, ma la situazione si è rapidamente fatta più tesa. Accompagnato da un membro della sua sicurezza privata, Andrea avrebbe reagito con prontezza, dirigendosi verso la propria auto parcheggiata poco distante e allontanandosi rapidamente dal luogo.

Secondo le ricostruzioni, il sospetto avrebbe tentato di avvicinarsi correndo, senza però riuscire a raggiungerlo. La scena, avvenuta su un tratto di terreno pubblico vicino alla zona di Wolferton, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Si riaccende il tema sicurezza

La polizia del Norfolk ha confermato l’intervento, spiegando al magazine People: “Gli agenti sono stati chiamati poco dopo le 19:30 in seguito alla segnalazione di un uomo dal comportamento intimidatorio. Il sospetto è stato arrestato con l’accusa di violazione dell’ordine pubblico e possesso di un’arma offensiva”. L’uomo si trova attualmente in custodia per ulteriori accertamenti.

L’episodio ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza riservate ad Andrea. Dopo la perdita della protezione ufficiale nel 2022, l’ex Principe si affida a un servizio privato, ma c’è chi sostiene che non sia sufficiente per una figura così esposta.

Una fonte vicina alla vicenda avrebbe commentato: “Questo dimostra quanto sia necessario rivedere il livello di sicurezza per una personalità di questo profilo”. Parole che riflettono una preoccupazione crescente, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi.

Dalla Royal Lodge a Sandringham: una nuova vita sotto osservazione

Il trasferimento di Andrea nella residenza di Marsh Farm, all’interno della tenuta di Sandringham, è relativamente recente e segna un nuovo capitolo nella sua vita lontana dai riflettori ufficiali della monarchia. L’ex membro della famiglia reale si è stabilito lì dopo aver lasciato la Royal Lodge, a Windsor, in seguito alle decisioni prese da Re Carlo, in un contesto già segnato da forti tensioni interne e da un progressivo allontanamento dalle dinamiche istituzionali.

Negli ultimi anni, infatti, la posizione di Andrea è stata progressivamente ridimensionata, sia dal punto di vista pubblico che economico. Dalla rinuncia ai titoli ufficiali fino alla perdita del sostegno finanziario e della sicurezza statale, il suo ruolo è cambiato radicalmente, trasformandolo in una figura sempre più defilata ma ancora al centro dell’attenzione mediatica. Una condizione ambigua, in cui la visibilità resta alta, ma le tutele appaiono ridotte.

Questo nuovo episodio rischia ora di complicare ulteriormente la situazione. Non è solo una questione di sicurezza personale, ma anche di immagine e percezione pubblica, soprattutto in un momento in cui ogni movimento dell’ex Principe continua a essere osservato con attenzione. L’incidente potrebbe quindi riaprire un dibattito più ampio sul suo status attuale e sulle responsabilità legate alla sua protezione.