L’esilio dorato dell’ex Principe Andrea, i 5 privilegi a cui non intende rinunciare

Nonostante abbia perso i titoli e i privilegi reali, l'ex Principe Andrea non è disposto a rinunciare allo stile di vita esclusivo e confortevole a cui è abituato

Re Carlo ha privato suo fratello Andrea dei suoi titoli e privilegi reali, segnando una cesura netta all’interno della royal family. La decisione, legata ai legami dell’ex Principe con Jeffrey Epstein, ha comportato anche la perdita della sua residenza storica presso Royal Lodge, una villa di 30 stanze in cui il terzogenito della defunta Regina Elisabetta godeva di tutti i comfort e i lussi immaginabili.

Oggi il 66enne soggiorna a Wood Farm, a Sandringham, in attesa di entrare a Marsh Farm, che è in fase di ristrutturazione per ordine del sovrano inglese. Ma nonostante il trasferimento, Andrew non sembra disposto a rinunciare del tutto alle comodità a cui era abituato.

L’ex Principe Andrea è in esilio ma non rinuncia ai privilegi

Anche se Andrea sta riducendo significativamente le dimensioni della sua casa, continua a godere di un ambiente lussuoso. Marsh Farm è in fase di ristrutturazione per l’arrivo dell’ex Principe, il che significa che si trasferirà in una residenza splendidamente decorata. Ben lontana dallo stato fatiscente della Royal Lodge, che era piuttosto decadente quando è andato via.

Sebbene Royal Lodge disponga di una tenuta di 98 acri, a Sandringham Andrew può contare su una residenza ancora più ampia. La sua nuova dimora si trova all’interno di una vasta proprietà di 20.000 acri nel Norfolk. Un’area di straordinaria bellezza naturale caratterizzata da boschi e spazi aperti, dove si trova pure la Royal Stud Farm privata, a cui l’ex marito di Sarah Ferguson ha accesso.

Marsh Farm ha pure le sue scuderie, quindi Andrew potrà stare lì con i suoi amati cavalli, dato che l’equitazione è uno dei suoi passatempi preferiti. Proprio il mese scorso, Andrew è stato fotografato a Windsor mentre cavalcava con la sua nipotina di quattro anni, Sienna, che era lì con la madre, Beatrice di York.

E non è finita qui: una recinzione di due metri è stata installata lungo il perimetro della proprietà per garantire all’ex principe un’adeguata privacy nella sua abitazione. Inoltre, alla fine del 2025, la no-fly zone è stata estesa per includere Marsh Farm: un’altra misura di sicurezza strategica per impedire ai droni di sorvolare la casa.

Vivendo nella tenuta di Sandringham, Andrew beneficerà della sicurezza in loco di Re Carlo. E a Marsh Farm sono stati installati servizi di pay tv, poiché è noto che l’ex Principe ama trascorrere ore davanti al piccolo schermo. Anche se non è chiaro se Andrea coprirà queste spese con le proprie risorse o se avrà il sostegno finanziario del sovrano.

E tra i vari lussi non vanno dimenticati i corgi della Regina Elisabetta: affidati ad Andrea dopo la morte della sovrana, lo seguiranno nella sua nuova abitazione.

Gli svantaggi della nuova casa dell’ex Principe Andrea

Nonostante i numerosi comfort della nuova residenza, per l’ex principe Andrea ci sono anche alcuni svantaggi. La dimora rappresenta un passo indietro rispetto alla sontuosa Royal Lodge e si trova in un’area classificata come soggetta a inondazioni. Inoltre, negli ultimi giorni sono stati avvistati addetti alla disinfestazione all’interno della casa, lasciando intendere la presenza di problemi da affrontare.