Andrea rinuncia a tutto tranne ai corgi: che fine hanno fatto i cani della Regina

IPA L'ex principe Andrea

Dopo lo scandalo Epstein, Andrea ha accettato le decisioni di Carlo III, abbandonando la Royal Lodge di notte, in fretta e furia, ma non sembra disposto a fare un passo indietro su un tema: i corgi della Regina Elisabetta.

Andrea scappa in campagna con i corgi della Regina Elisabetta

Gli amati cani di Elisabetta infatti erano stati affidati alle cure di Andrea e di Sarah Ferguson, sua ex moglie con cui condivideva la residenza reale, nonostante la fine del matrimonio. Dopo il trasferimento l’ex principe avrebbe chiesto di portare i cani con sè. Lo rivela Page Six secondo cui il fratello di Re Carlo III sarebbe stato fotografato mentre passeggiava presso Wood Farm, la sua nuova sistemazione in campagna, in compagnia dei due corgi.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, avvenuta nel 2022, Sandy e Muick erano stati affidati a Sarah Ferguson e Andrea che avevano scelto di prendersene cura. La sovrana era una grande amante degli animali e nel corso della sua vita aveva allevato sino a 30 corgi. Sandy e Muick avevano persino preso parte ai funerali della padrona, il 19 settembre del 2022, commuovendo l’intera nazione.

Solo qualche tempo fa Sarah Ferguson aveva raccontato di essere orgogliosa di poter vivere insieme ai corgi della Regina Elisabetta. “Non passa giorno in cui non pensi alla gentilezza che mi è stata mostrata senza riserve nei momenti belli e brutti – aveva spiegato, parlando della sovrana -. Prendersi cura dei corgi tanto amati dalla Sua Maestà è un onore e un promemoria quotidiano dei momenti che abbiamo condiviso insieme.”

“Sono icone nazionali – aveva poi aggiunto -, quindi ogni volta che corrono inseguendo uno scoiattolo, entro nel panico. Ma sono una gioia totale, e penso sempre che quando abbaiano a nulla, e non ci sono scoiattoli in vista, credo che sia perché la Regina sta passando”.

Carlo abbandona Andrea dopo lo scandalo Epstein

I corgi di Elisabetta sembrano ormai rimasti l’unica consolazione per Andrea e l’ultimo labile legame con la sua vecchia vita. Dopo aver perso i titoli e i privilegi reali infatti l’ex principe si è dovuto trasferire, lasciando la Royal Lodge per una proprietà confinata nella campagna e molto più “umile” rispetto agli standard a cui è abituato.

Lo scandalo Epstein l’ha allontanato dalla sua famiglia e nessuno nella Royal Family sembra più disposto a perdonarlo. Nei giorni scorsi gli Epstein Files svelati dal governo americano avevano portato a galla nuovi dettagli inquietanti riguardo il rapporto fra il finanziere pedofilo e Andrea. Fra questi una foto in cui appariva a quattro zampe su una ragazza giovanissima, probabilmente minorenne, e una serie di email inviate a Epstein quando già era stato condannato per i suoi terribili reati.

Qualche giorno fa un comunicato di Buckingham Palace aveva chiarito ulteriormente la situazione. Andrea ormai è solo e dovrà necessariamente rispondere per quanto ha fatto. Nella nota Re Carlo III ha fatto sapere di essere “preoccupato” per quanto accaduto e ha chiarito che “tocca a Mr Mountbatten-Windsor rispondere, ma se Thames Valley Police ci chiederà siamo pronti a fornire sostegno come vi aspettate. L’attenzione delle Loro Maestà è sempre stata e continua a essere rivolta alle vittime e a ogni forma di abuso”.