Re Carlo vuole salvare i corgi di Elisabetta dall’ex moglie del fratello Andrea

La disputa tra Re Carlo e il fratello, il Principe Andrea, prosegue. Stavolta oggetto della contesa sono i Corgi della madre Elisabetta II

IPA Cuccioli corgi

Tra i maggiori problemi del regno di Carlo III c’è senza dubbio il fratello minore. Il Principe Andrea – ormai privato dei titoli reali – si mostra sempre più la pecora nera della famiglia Windsor. Dopo gli affari finanziari con una spia, gli scandali sessuali e la criminale amicizia con Jeffrey Epstein, a Re Carlo tocca occuparsi anche dei cagnolini di mamma Elisabetta. Sembra che il sovrano d’Inghilterra sia intenzionato a sottrarre i famosi corgi dalle cure di Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson.

Re Carlo vuole togliere i cuccioli al Principe Andrea

Si tratta di rumors non ancora confermati, ma ben accreditati. È stato il giornalista britannico Rob Shuter a scrivere che: “Re Carlo si sta preparando a sequestrare gli amati Corgi della regina Elisabetta all’ex principe Andrea, perché non crede più che il fratello minore caduto in disgrazia sia in grado di prendersi cura di loro”.

Dalla morte di Elisabetta, Muick e Sandy, gli amatissimi Corgi della Regina, vivono alla Royal Lodge, la residenza che Andrea sarà tra non molto costretto a lasciare. Pare che Carlo sia intenzionato a trovare per i cuccioli “una casa più stabile e un giudizio migliore nei loro confronti”. Nella Royal Lodge, attualmente, Andrea vive assieme all’ex moglie Sarah Ferguson, ma i due si separeranno una volta lasciata la residenza reale.

Fonti interne al palazzo raccontano a Shuter che, nonostante Sua Maestà amasse Fergie, era ancora più legata ai propri cani e “non avrebbe mai voluto che fossero lasciati solo con Sarah, e Carlo lo sa meglio di chiunque altro”. Come sotterfugio, pare che Carlo stia “esplorando canali formali per rivendicare i corgi come ‘parte dell’eredità vivente della Corona’”.

E il personale di Buckingham Palace già trema. Perché, prosegue il giornalista britannico, “Andrea, tuttavia, si rifiuta categoricamente, dando vita a quello che gli addetti ai lavori temono diventerà uno scontro reale su vasta scala, con due Corgi al centro”. Che fine faranno, allora, gli amati cuccioli di Elisabetta? Il loro destino è appeso un filo, ma di certo finiranno in una casa migliore di quella di tutti noi.

Gli ultimi Corgi della Regina Elisabetta

Muick e Sandy sono gli ultimi due Corgi appartenuti alla Regina Elisabetta, grande cinofila e, nel corso della sua lunga vita, proprietaria di un innumerevole quantità di cagnolini. A regalarli alla defunta sovrana fu proprio il Principe Andrea e fu per questo che, dopo il decesso della Regina, i cani tornarono a lui. O, meglio, all’ex moglie Sarah Ferguson, che se ne prende amorevolmente cura da allora.

Sarah vuole un gran bene a Muick e Sandy, ma è consapevole che sono entrambi delle “icone nazionali”. E come tali sono destinati a restare vicino alla Famiglia Reale il che potrebbe significare, forse, dire addio alla loro nuova padroncina.