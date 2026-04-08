Re Carlo, come stanno davvero le cose tra Andrea e Sarah Ferguson

Andrea e Sarah Ferguson non sono più come prima e Re Carlo ha contribuito pesantemente a separarli: come stanno davvero le cose tra loro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Sarah Ferguson ed Andrea

Re Carlo ha decisamente contribuito ad allontanare Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson. I due un tempo si definivano “la coppia di divorziati più felice al mondo”. Ma dopo che è scoppiato il caso Epstein, tutto è finito, si suppone anche tra loro.

Andrea e Sara Ferguson, la convivenza dopo il divorzio

Elisabetta II prima e Carlo III dopo hanno tollerato che Sarah Ferguson continuasse a vivere insieme ad Andrea, malgrado fossero divorziati. I due si sono separati legalmente nel maggio 1996, non perché fossero stanchi delle reciproche infedeltà o per una qualche incompatibilità.

Semplicemente Fergie voleva lavorare e non poteva farlo in quanto Duchessa di York. Dunque, in accordo col marito, ha deciso per la soluzione radicale: divorziare. Ma questo non comportò una separazione fisica tra loro, come invece fu per Carlo e Diana.

Sarah ha continuato a vivere sotto lo stesso tetto di Andrea, o meglio, del Sovrano di turno. Infatti, è rimasta al Royal Lodge dove alla morte della Regina Elisabetta ha accolto i corgi rimasti orfani. Nessuno ha mai trovato strana questa pacifica convivenza degli ex due coniugi che ogni giorno si ritrovavano a prendere il tè insieme.

Non solo, negli ultimi anni, la Ferguson era stata riabilitata all’interno della Corte, presentandosi anche a diversi eventi con la Famiglia Reale, come la messa di Pasqua e il Royal Ascot.

Poi lo scorso ottobre è scoppiata la bolla Jeffrey Epstein con la pubblicazione di alcune mail compromettenti che l’ex Duchessa inviò all’imprenditore condannato per pedofilia. Da lì sono emersi altri dettagli del coinvolgimento di Andrea.

Queste rivelazioni hanno portato a gravi conseguenze: la perdita dei titoli nobiliari, della casa e sono culminate con l’arresto dell’ex Principe e l’accusa di abuso di ufficio per cui è ancora indagato.

Andrea si è dovuto trasferire in una casa provvisorio e di Sarah Ferguson si sono perse le tracce. Dunque, Carlo ha contribuito in modo determinante alla fine della convivenza degli ex Duchi di York.

Re Carlo, che fine ha fatto Sarah Ferguson

Se le mosse di Andrea sono costantemente monitorate – Carlo per altro vuole essere aggiornato almeno due volte al giorno sulla situazione del fratello e sugli sviluppi dell’indagine – di Sarah Ferguson non si sa nulla di certo.

L’ultima volta che è stata vista in pubblico risale allo scorso 12 dicembre al battesimo della nipote Athena. Una fonte vicina alla famiglia afferma che è nervosa e che usa tre cellulari diversi per evitare di essere rintracciata.

Pare abbia trascorso un periodo in una clinica svizzera per superare lo stress della situazione e poi, stando ad alcune indiscrezioni, si è trasferita negli Stati Uniti dove sarebbe ospitata da alcuni amici, tra cui Priscilla Presley, ma quest’ultima ha smentito. “Il punto è che se Sarah volesse essere vista, lo sarebbe”, ha commentato l’esperto in questioni reale Matt Wilkinson.

Re Carlo, come stanno le cose tra Andrea e Sarah Ferguson

Fergie non è mai caduta così in basso, eppure è stata al centro di numerosi scandali in passato dai quali si è sempre risollevata. Ma questa volta è diverso. Nemmeno le sue figlie, Beatrice ed Eugenia, la vogliono a casa loro.

Sembrerebbe però che con Andrea i rapporti siano rimasti buoni, ma di certo non intimi e abituali come lo erano fino a qualche mese fa. Stando a una fonte vicina a Fergie, l’ex Duchessa ha ancora un buon rapporto con Andrea ma “non si parlano più come prima”. Un cambiamento radicale nella vita dell’ex coppia che pare sta facendo molto soffrire Sarah che incolpa il Re per la sua crudeltà.