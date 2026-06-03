Re Carlo, Idris Elba diventa “Cavaliere” grazie a lui

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Re carlo e Idris Elba

Nella fitta agenda di Re Carlo, c’è spazio anche per Idris Elba: l’attore britannico, indicato da più fonti come il prossimo James Bond, ha infatti ricevuto dal sovrano il titolo di Cavaliere. Un’onorificenza molto ambita, che il divo ha condiviso con molti altri volti noti del Regno Unito nel Castello di Windsor.

Re Carlo, Idris Elba tra i suoi Cavalieri

C’è un nuovo Sir tra i sudditi del Regno Unito: parliamo dell’attore Idris Elba, che ha ricevuto il titolo di Cavaliere da Re Carlo in persona durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor.

Il monarca ha svolto il rito ufficiale toccando con una spada le spalle della star di Hijack mentre era in ginocchio: una foto dell’evento è stata pubblicata nel profilo Instagram ufficiale della famiglia reale. “Congratulazioni a tutti coloro che hanno ricevuto onorificenze alle cerimonie di investitura di oggi, ospitate dal Re al Castello di Windsor”, hanno scritto gli addetti di corte nella didascalia del carosello, che Elba ha ricondiviso nelle sue Instagram Stories.

“Siamo grati. Il lavoro continua”, ha scritto l’ex attore di The Wire su un’altra foto che lo mostrava con la medaglia e mano nella mano con la moglie, Sabrina Elba, nel parco del castello. Il titolo è stato conferito all’attore per il suo impegno con la Elba Hope Foundation, la fondazione benefica co-fondata con la sua partner nel 2022 per sostenere le comunità della diaspora e creare maggiori opportunità.

L’impegno di Idris e il rapporto con Carlo

Idris Elba è anche ambasciatore di buona volontà del King’s Trust, un ente fondato proprio da Re Carlo e nato con l’obiettivo di combattere la disoccupazione giovanile e aiutare i ragazzi e le giovani donne tra gli 11 e i 30 anni che affrontano difficoltà scolastiche. L’attore ha attribuito il suo ingresso nel mondo dell’arte a una borsa di studio ricevuta proprio dalla fondazione reale quando aveva appena 18 anni.

Il riconoscimento ricevuto oggi da Re Carlo rappresenta quindi una sorta di continuum ideale tra i due: “Per me è un vero onore essere premiato per il mio impegno. Soprattutto per il tentativo di dare voce ai giovani e alle difficoltà che alcuni di loro stanno attraversando. La mia famiglia ne è onorata”, ha dichiarato l’attore al magazine People.

Anche in futuro quasi sicuramente Carlo e Idris si ritroveranno fianco a fianco: l’anno scorso è stato annunciato che i due avrebbero collaborato alla realizzazione di un documentario per celebrare i 50 anni dalla fondazione del King’s Trust, la cui messa in onda su Netflix è prevista per questo autunno.

Le altre star premiate da Re Carlo

Idris Elba non è stato l’unico personaggio noto a ricevere un’onorificenza da Re Carlo: anche i campioni olimpici Jayne Torvill e Christopher Dean sono stati nominati Cavalieri per i loro servizi al pattinaggio artistico su ghiaccio e al volontariato. Meera Syal, star della serie The Kumars at No. 42, è stata invece insignita di un riconoscimento dal Re per i suoi contributi alla letteratura, al teatro e alla beneficenza.

Infine, il comico Rotherham Paul Elliott, conosciuto soprattutto come uno dei Chuckle Brothers, è stato nominato Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) per il suo impegno umanitario. In passato la stessa sorte era toccata a David Beckham.