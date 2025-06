Re Carlo fa cavaliere David Beckham. Ma si parla solo del video di Meghan Markle

Fonte: IPA Meghan Markle

Re Carlo, settimana prossima, dovrebbe nominare cavaliere David Beckham e sua moglie Victoria assumerà il titolo di Lady Beckham. Per ora è solo un’indiscrezione, ma pare sia quasi sicuro. Nel frattempo, però, l’attenzione è ancora tutta rivolta al video di Meghan Markle incinta che twerka.

Re Carlo nomina cavalieri David Beckham

La BBC riporta che David Beckham sarà nominato cavaliere da Re Carlo settimana prossima. L’ex calciatore e attuale comproprietario dell’Inter Miami CF e del Salford City riceverà il titolo di Sir per la sua carriera calcistica e per il suo contributo alla società britannica. Di conseguenza, sua moglie Victoria potrà essere chiamata Lady Beckham.

Il cavalierato è il secondo riconoscimento concesso a David, dopo che nel 2003 ha ricevuto l’OBE (Ordine dell’Impero Britannico). L’ex giocatore del Manchester United era stato candidato al cavalierato più di dieci anni fa, nel 2011.

La sua candidatura è dovuta sia per i suoi meriti calcistici, ha giocato per la nazionale di calcio inglese più di 100 volte, ma anche per il suo impegno benefico a favore dei bambini provenienti da contesti svantaggiati. È ambasciatore dell’UNICEF dal 2005 e ha avuto un ruolo importante nelle Olimpiadi del 2012. Nel 2024 David è diventato ambasciatore della King’s Foundation.

La sua nomina a cavaliere però è passata in secondo piano a causa del video che Meghan Markle ha condiviso sui social lo scorso 4 giugno.

Re Carlo, il video di Meghan Markle incinta diventa un serio problema

Il video risale al 2021. Meghan è al termine della gravidanza di Lilibet ed è in ospedale per partorire. Per sdrammatizzare il momento si mette a ballare e twerkare con Harry.

Dopo quattro anni la Duchessa del Sussex ha deciso di condividere su Instagram questo momento così intimo e privato della sua vita familiare, forse perché è incinta per la terza volta. Ovviamente è diventato subito virale ma ha suscitato anche numerosissime critiche. I più tradizionalisti lo hanno definito pesantemente volgare.

Il video di Meghan sta diventando un problema per Re Carlo, non solo perché distoglie l’attenzione dalla Corona, ma anche perché c’è chi ha difeso la Duchessa del Sussex contro la Corte.

La storica reale Tessa Dunlop ha commentato che nessuno si sarebbe aspettato un video del genere dalla Famiglia Reale, ma difende il coraggio della Duchessa di mostrarsi così: “Pieni voti a Meghan per aver costantemente sorpreso e superato in astuzia i detrattori. L’atmosfera, l’amore, il folle dramma in ritardo e la pura audacia. Gli hater erano inorriditi. ‘Come osa sminuire così pubblicamente il prestigio reale? La Duchessa non sa chi è Harry? Quinto in linea di successione al trono’. Non importa. Meghan è una donna e al diavolo quello che pensa il resto del mondo. Questa è una leadership di tutt’altro tipo”.

Dunque, come sempre, Meghan Markle divide: c’è chi la detesta e chi la ama per la stessa spudoratezza. Per Carlo, comunque, non è positivo, perché il gesto della nuora inevitabilmente mette in ombra il suo impegno di Monarca. Si sta a discutere del balletto di Meg, anziché del conferimento del cavalierato di Beckham.