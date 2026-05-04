Re Carlo, Meghan Markle pronta a riconciliarsi con lui. “Lo incontrerà in Inghilterra”

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IPA Meghan Markle

Presto potrebbe avvenire un clamoroso colpo di scena nella faida infinita fra la famiglia reale e i duchi di Sussex. Secondo alcune fonti infatti Meghan Markle starebbe cercando a tutti i costi di organizzare un incontro con Re Carlo. Il suo scopo? Fare pace con il suocero dopo la fuga negli Stati Uniti con Harry e le tante accuse mosse alla Royal Family.

Meghan Markle e il progetto di incontrare Carlo

Meghan Markle, come ben sappiamo, non mette piede in Gran Bretagna dal 2022. Presto però potrebbe tornare nel paese natale del Principe Harry per prendere parte ad un evento collegato agli Invictus Games che si terranno nel 2027 a Birmingham.

Secondo quanto svelato da Express Uk, Meghan Markle starebbe progettando non solo di accompagnare Harry, ma anche di riavvicinarsi alla famiglia reale. In particolare la duchessa di Sussex avrebbe confessato ad un’amica la volontà di fare pace con Re Carlo. Riconciliarsi con l’ex suocero sarebbe dunque nei progetti della Markle.

“Meghan non vede l’ora di sedersi di fronte a lui e chiacchierare -, ha rivelato una fonte -. Ora Carlo è la sua priorità principale in famiglia. Non ha mai dimenticato che, ad un certo punto, avevano creato un legame davvero speciale, e a lei piacerebbe ricordarglielo”.

La Markle dunque vorrebbe organizzare un incontro con Carlo per difendersi dalle accuse ricevute in questi anni e smentire i gossip su di lei. “È determinata a dimostrare di non essere la cattiva che tutti hanno dipinto”, ha confessato una persona vicina a Meghan. L’ultimo incontro con la Famiglia Reale risale al settembre 2022 quando Harry e Meghan presero parte ai funerali della Regina Elisabetta.

La lite fra Harry e Re Carlo ai funerali (per colpa di Meghan)

Era il 2022 quando Harry e Meghan Markle tornarono in Inghilterra in occasione dei funerali della Regina Elisabetta. Quel giorno, come rivelato dal Sun, ci sarebbe stata una lite fra Carlo e suo figlio a causa proprio di Meghan. Secondo quanto ricostruito da fonti interne alla famiglia reale, in quell’occasione fu proprio Carlo a chiedere a Harry di non raggiungere Balmoral insieme alla moglie per evitare nuove tensioni.

Una richiesta che avrebbe causato un’accesa lite fra Carlo e Harry. Quest’ultimo sarebbe poi tornato negli Stati Uniti senza salutare il padre e rifiutando qualsiasi invito per poter discutere sulla questione. Ora, a distanza di tempo, Meghan Markle avrebbe deciso di fare un passo avanti nei confronti della famiglia del marito.

Ricordando il legame che era riuscita a creare con Carlo, l’ex attrice avrebbe espresso il desiderio di parlare con lui. Non solo: Meghan avrebbe progettato di incontrare il Re da sola, evitando in modo specifico di coinvolgere William e Kate Middleton. Quest’ultimi sarebbero infatti ancora nel mirino dei Sussex che avrebbero espresso con fermezza la volontà di non perdonare il principe e la principessa di Galles per gli affronti del passato.

L’incontro fra Carlo e Meghan Markle avverrà davvero? Non resta che attendere per scoprirlo. Di certo se il piano della Markle dovesse andare a segno potrebbe cambiare gli equilibri.