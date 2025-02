Meghan e Harry agli Invictus Games: il bacio tra gli spalti

Fonte: Getty Images Il bacio di Harry e Meghan durante la cerimonia d'apertura agli Invictus Games

La cerimonia d’apertura degli Invictus Games non ha fatto parlare di sé solo per gli ospiti presenti, ma soprattutto per un bacio tra gli spalti che ha attirato l’attenzione di tutti, quello che tra il Principe Harry e la moglie Meghan Markle. Un gesto che non è apparso affatto casuale agli occhi dei tabloid, dopo le insistenti voci di crisi e le dichiarazioni di Trump, che ha definito la Duchessa di Sussex “terribile”.

Meghan Markle, il bacio a Harry agli Invictus Games

Sebbene inizialmente la sua presenza non fosse affatto scontata, alla fine Meghan Markle ha deciso di affiancare il Principe Harry alla cerimonia d’apertura degli Invictus Games a Vancouver. Tante le star che si sono esibite durante la serata, da Nelly Furtado a Katy Perry, passando per il frotman dei Coldplay, Chris Martin.

Ma non sono certo state le loro performance a far parlare dell’evento, ma la complicità ritrovata dei Sussex, che da parecchio tempo non si facevano vedere insieme. La cerimonia di inaugurazione è stata la scenografia perfetta per annunciare al mondo che Meghan e Harry sono più forti che mai, a dispetto delle voci che li volevano in crisi, addirittura a un passo dal divorzio.

Seduti accanto tra gli spalti, non sono mancati i momenti di tenerezza per la coppia: la Duchessa ha preso per il braccio il marito, appoggiando la testa sulla sua spalla, si è lasciata trasportare dall’entusiasmo, agitando dei pon pon azzurri, e poi si è avvicinata al suo viso dandogli un tenero bacio sulla bocca.

In altri tempi effusioni di questo genere in pubblico sarebbero state assolutamente vietate, ma i Sussex – e Meghan in particolare – anche se adesso non sono più costretti a seguire le rigide regole di comportamento della Corona, hanno sempre gli occhi puntati addosso. E anche un semplice bacio è stato capace di rubare la scena agli Invictus Games, forse l’edizione più “grande” da quando il Principe Harry ha iniziato a organizzarli.

Il messaggio a Donald Trump

Secondo il Daily Mail però il bacio di Meghan celerebbe un messaggio neanche troppo velato a Donald Trump. Non è sembrato un caso infatti che a poche ore di distanza dalle parole del Tycoon la Duchessa abbia deciso di lasciarsi andare a un gesto così romantico, proprio dopo che il Presidente degli Stati Uniti l’ha definita “terribile”.

Il New York Post ha chiesto al presidente americano se fosse intenzionato a “deportare” il Duca di Sussex, nel caso abbia nascosto al momento del suo ingresso negli Stati Uniti il consumo in passato di droghe leggere: “Non voglio farlo”, ha detto. “Lo lascerò in pace, ha già abbastanza problemi con la moglie. È terribile“.

Le parole di Trump arrivano tra l’altro in un momento poco felice per Meghan, che riponeva nel 2025 le speranze per un periodo di rinascita: l’ex attrice è la protagonista di una nuova produzione Netflix With Love, Meghan che avrebbe dovuto debuttare il 15 gennaio scorso sulla piattaforma di streaming, uscita rimandata dalla tragedia degli incendi che hanno sconvolto la California.

L’episodio confermerebbe la già poca simpatia tra i Sussex e il tycoon, definito dalla Duchessa come “divisivo e misogino”.