Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito: “Con lei ci sarà anche Harry”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Meghan Markle

Il 2026 potrebbe essere l’anno del ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito. Secondo diverse fonti, infatti, la Duchessa del Sussex potrebbe arrivare in Gran Bretagna con suo marito Harry in vista degli Invictus Games, a patto che siano attuate delle precise misure di sicurezza.

Il ritorno di Meghan Markle nel Regno Unito

Dopo quattro anni, Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito la prossima estate: la Duchessa di Sussex dovrebbe infatti unirsi al marito Harry per partecipare a un evento degli Invictus Games a Birmingham, il prossimo 10 luglio. Sono tuttavia ancora in discussione alcuni dettagli legati alla sicurezza della coppia.

La visita a Birmingham segnerebbe il ritorno di Meghan in Gran Bretagna dal settembre 2022, quando partecipò ai funerali della regina Elisabetta II. Sebbene i dettagli dell’appuntamento non siano ancora stati confermati, in agenda ci sarebbero anche delle parentesi dedicate ai Sussex. Una fonte ha infatti dichiarato al Sun: “La sicurezza sarà sempre il fattore decisivo”.

Secondo quanto riportato, i piani per il viaggio di Meghan nelle Midlands a sostegno dell’evento sarebbero in fase avanzata, ma solo nel caso in cui la questione sulla security si concluda a loro favore. Una decisione è attesa entro la fine del mese, e resta poco chiaro anche se i figli della coppia li accompagneranno.

Invictus Games, a che punto sono i preparativi

Gli Invictus Games sono stati fondati dal Principe Harry per sostenere i militari e i veterani feriti o invalidi di guerra. In passato Meghan ha affiancato suo marito in cerimonie simili di conto alla rovescia in Canada e in Germania, e sarebbe pronta anche a concedere il bis nel Regno Unito, a condizione che le questioni legate alla sicurezza vengano risolte.

Le disposizioni di security di Harry sono attualmente oggetto di revisione da parte del Ravec, un comitato composto da esperti di polizia, della famiglia reale e del governo. Il Duca ha più volte affermato di non ritenere sicuro portare la propria famiglia nel Regno Unito senza un’adeguata protezione, e proprio questa delicata questione sarebbe stata anche all’origine del litigio con suo padre Re Carlo.

L’evento di Birmingham, riporta ancora il Sun, potrebbe anche sancire la riappacificazione tra il sovrano e il suo secondogenito: Harry vorrebbe infatti che proprio suo padre inaugurasse gli Invictus Games a Birmingham nel luglio 2027. Sebbene gli inviti non siano ancora stati inviati, al Re e ad altri membri della famiglia reale verrà chiesto se desiderano partecipare.

Meghan Markle e la partecipazione agli Invictus Games

In passato Meghan Markle è stata una presenza abituale negli eventi correlati agli Invictus Games. Nel febbraio 2024 ha accompagnato Harry a Vancouver e Whistler per promuovere i Giochi dell’anno successivo: la Duchessa ha preso parte alle attività sulle piste da sci e incontrato gli atleti durante gli allenamenti, dimostrandosi perfettamente a suo agio nel ruolo.

Nel settembre 2022, Meghan ha accompagnato Harry a Düsseldorf per la cerimonia di conto alla rovescia a un anno dall’evento. La Regina Elisabetta II morì pochi giorni dopo, e la coppia fece ritorno a Londra per partecipare ai funerali della sovrana. Da allora, l’ex attrice non ha più lasciato la California.

