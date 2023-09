Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

Le intricate faccende della famiglia reale inglese appassionano milioni di fan in tutto il mondo, ma oltre alle storie d’amore dei principi con Kate e Meghan a destare molta curiosità è anche la condotta adottata dalla Royal Family nei confronti di Harry. Il Duca del Sussex ha infatti volontariamente lasciato Londra e la sua vecchia vita in favore di una nuova esistenza negli Stati Uniti, motivo per cui non ha più rapporti con il padre e con il fratello. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni, il Re Carlo sarebbe pronto a riappacificarsi con il suo secondogenito. Anche se i motivi sarebbero molto diversi da quello che ci si potrebbe aspettare.

Carlo pronto a riappacificarsi con Harry?

Secondo i tabloid britannici il Re Carlo vorrebbe mettere da parte l’astio nei confronti di Harry e tendergli una mano in segno di pace. Ma non solo per affetto paterno: “Carlo sarebbe spinto da motivi strategici per riavvicinarsi a suo figlio. Loro due non vengono fotografati insieme da anni, e non è una cosa sostenibile per un sovrano. Un re è infatti simbolo di unità, ed è controproducente questa relazione con suo figlio” ha spiegato un insider al Daily Beast. Insomma, con la monarchia inglese in crisi di consensi, la figura di Carlo ha perso ancora più credibilità dopo il litigio con Harry e sua moglie Meghan.

Fonte: IPA

Eppure, in una faccenda estremamente delicata, potrebbe essere una donna a ricoprire un ruolo chiave. E non si tratta di Meghan Markle: “E’ una questione familiare che Carlo deve risolvere senza l’aiuto dei suoi funzionari di palazzo. L’unica che potrebbe intervenire è invece Camilla: la sua figura potrebbe rivelarsi centrale, perché la divisione tra Stato e famiglia è sacrosanta nel Regno Unito. Sua moglie è attualmente l’unica nella posizione di dare consigli ed essere ascoltata” spiega ancora la fonte, sottolineando come la Regina consorte sia una donna estremamente pragmatica e quindi consapevole dell’importanza di dover porre fine alla faccenda.

Il ruolo di Meghan e Camilla

Harry non ha più relazioni con suo padre Carlo e suo fratello William da quando lui e Meghan nel 2020 decisero di abbandonare la famiglia Reale e trasferirsi in California, dove vivono attualmente con i figli Archie e Lilibet. Se alcune fonti parlano di un tentativo del Re di riavvicinarsi al suo secondogenito, lo stesso non si può dire del fratello, che, al momento, non avrebbe alcuna intenzione di perdonare Harry, soprattutto dopo la pubblicazione del libro scandalo “Spare” e dell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey in cui accusava la famiglia reale di razzismo.

Lo stesso trattamento sarebbe riservato anche a Meghan Markle, che neppure Carlo sarebbe disposto a perdonare. Pare che la Duchessa abbia chiesto lo scorso anno un incontro con il re per chiarire le controversie sorte dopo la morte della Regina Elisabetta II, ma il sovrano non avrebbe accettato di vederla. Eppure tendere una mano anche alla moglie di Harry potrebbe essere un passo fondamentale per un eventuale riavvicinamento del Principe. La speranza è che Camilla, che molti indicano come possibile mediatrice nel caso, spenda qualche parola per spingere suo marito nella giusta direzione.