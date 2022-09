Addio alla Regina Elisabetta, Kate Middleton e Meghan Markle non erano con lei

Ha nominato il suo ultimo Primo Ministro ad appena due giorni dalla sua morte. La Regina Elisabetta se n’è andata serenamente al Castello di Balmoral, dove ha trascorso le sue ultime vacanze, all’età di 96 anni. Il suo successore, Carlo, parlerà alla nazione già nella giornata di venerdì 9 settembre.

La Regina Elisabetta è morta

La Regina Elisabetta è morta a 96 anni nel suo castello di Balmoral. Carlo, Camilla, William, Harry senza Meghan Markle e il resto della Famiglia Reale erano tutti con lei. Mancava solo Kate Middleton, rimasta a casa coi figli George, Charlotte e Louis, perché hanno appena iniziato la scuola.

In una nota Buckingham Palace ha dunque dato l’annuncio della scomparsa di Elisabetta II. La Sovrana aveva appena festeggiato lo scorso giugno il Giubileo di Platino per i 70 anni sul trono, il suo è stato il Regno più lungo, battendo perfino la sua ava, la Regina Vittoria.

Ora la corona passa al Principe Carlo e dopo 70 anni la Gran Bretagna si trova di nuovo un Re. Con Elisabetta II muore un’icona del Novecento e oltre, che ha attraversato la storia di quasi un secolo, che ha visto passare 18 primi ministri, l’ultima Liz Truss incontrata ad appena due giorni dalla morte.

L’annuncio social è arrivato poco dopo le 19, ora italiana, sui canali social della Royal Family e in contemporanea sulla BBC, già listata a lutto dal pomeriggio. Un segnale chiaro, questo, dell’avvio del protocollo London Bridge stilato 65 anni fa e che metteva a punto la strategia da seguire in caso di morte della Regina. Queste le parole che si leggono a corredo di una meravigliosa immagine della Regina, che lascia il Trono al suo primogenito Carlo: “La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

La Famiglia Reale si stringe a lutto

La Famiglia Reale, che era accorsa al capezzale della Regina dopo che i medici si erano detti preoccupati per le sue condizioni di salute, è profondamente addolorata. La sua perdita lascia un vuoto che sarà difficile colmare. Carlo nei prossimi giorni, come stabilito dal protocollo Operation London Bridge, sarà proclamato Re prima che si svolgano i funerali a Londra, dove sarà trasportata la salma di Sua Maestà.

Le prime parole di Carlo, presto Re

“Piangiamo profondamente la scomparsa di un’amata Sovrana e di una Madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Reami e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo”. Un intervento che di certo non era attesa, non nei minuti successivi alla morte della Regina.

Un chiaro segnale di come il vento stia cambiando. Enorme il suo senso del dovere, nonostante sia stato allevato per essere Re, che ha dimostrato negli ultimi giorni di vita della Sovrana, che si sono susseguiti velocissimi fino all’epilogo dell’8 settembre e che nessuno si aspettava. Clarence House ha confermato che Carlo sarà Re mantenendo il suo nome. Sarà quindi incoronato come Carlo III.

Kate Middleton e Meghan Markle non erano presenti

Kate Middleton e Meghan Markle non si sono recate a Balmoral dove la Regina è spirata. La Duchessa di Cambridge è rimasta a casa a badare ai tre figli, George, Charlotte e Louis, che hanno appena iniziato la scuola. Mentre la Duchessa di Sussex ha preferito non accompagnare suo marito Harry per i noti dissapori con la Famiglia Reale. La coppia si trovava già in Gran Bretagna per un tour prima che la situazione precipitasse.