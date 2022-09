Meghan Markle e Harry interrompono il tour e corrono dalla Regina

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry corrono dalla Regina

Meghan Markle e Harry hanno interrotto il loro tour in Gran Bretagna dopo che è giunta la notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Anche loro stanno raggiungendo Balmoral per essere al suo capezzale.

Meghan Markle e Harry annullano gli impegni

Come è noto, Harry e Meghan Markle si trovano nel Regno Unito da qualche giorno per una serie di impegni. Hanno partecipato a Manchester all’One Young World summit dove la Duchessa ha tenuto un discorso molto criticato, poi sono volati in Germania per una cerimonia dedicata agli Invictus Games e dopo un giorno di riposo in cui era emerso che non avrebbero fatto visita alla Regina, erano attesi a al WellChild Awards a Londra. Ma a causa del preoccupante stato di salute di Sua Maestà hanno annullato i precedenti impegni. E come ha fatto sapere un loro portavoce si stanno dirigendo verso l’Aberdeenshire dove si trova il castello di Balmoral.

La Regina Elisabetta sta male

La situazione è precipitata questa mattina quando Buckingham Palace ha fatto sapere che la Regina Elisabetta è sotto costante controllo medico e che l’equipe che la sta seguendo è preoccupata per le sue condizioni di salute. La situazione ha lasciato in ansia milioni di sudditi e anche la nuova premier britannica ha espresso un messaggio di solidarietà a Sua Maestà e alla sua famiglia.

Al capezzale della Regina ci sono già i suoi figli, Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla e suo successore al trono, Andrea, Anna ed Edoardo con la moglie. Anche William è corso dalla nonna, ma Kate Middleton è rimasta a casa insieme ai tre bambini, George, Charlotte e Louis che hanno appena iniziato la nuova scuola.

Harry e William, insieme al capezzale della nonna

Dunque, inevitabilmente William e Harry si incontreranno proprio davanti a nonna Elisabetta. Questo momento così delicato potrebbe portare a una riconciliazione tra i due fratelli che ormai non si parlano più. Il Duca di Cambridge non ha voluto incontrare Meg e Harry perché non si fida più di loro e temeva che le sue parole potessero essere usate contro di lui e la Famiglia Reale nel nuovo libro e nella serie per Netflix che i Sussex stanno preparando.

Oppure al contrario, la corsa al capezzale della Regina potrebbe essere l’ultimo momento in cui i due figli di Carlo e Diana si ritrovano faccia a faccia. Questo dipenderà molto da come si evolveranno le cose nelle prossime ore.

Intanto, il sito ufficiale della Famiglia Reale è in tilt e la BBC ha interrotto le trasmissioni fino alle 18, ora di Londra. E cresce l’attesa sul destino della Monarchia britannica.