Kate Middleton, primo giorno di scuola: abito a pois e scenata di Louis

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è apparsa visibilmente emozionata mentre accompagnava i tre figli George, Charlotte e Louis alla loro nuova scuola nel Berkshire da 50mila sterline l’anno. Con loro c’era naturalmente anche papà William che è stato protagonista di una scenetta tanto divertente quanto imbarazzante per colpa del più piccolo di famiglia che si è dimostrato in più occasioni una vera peste.

Kate Middleton, nuovo abito a pois

Se Charlene di Monaco si è vestita con un abito rosa da oltre tremila euro, Kate Middleton non ha abbandonato lo stile che l’ha contraddistinta negli ultimi mesi e ha indossato un abito marrone a pois chiari, con maniche alla francese, scollo a camicia e gonna lunga fino ai polpacci. Il vestito questa volta non è di Alessandra Rich, una delle sue stiliste preferite, famosa per gli abiti a puntini, ma è firmato da Rixo e costa “solo” 245 sterline, ossia 282 euro circa. La Duchessa di Cambridge lo ha abbinato alle sue décolletée in suede, color cuoio, di Gianvito Rossi. I lunghi capelli a boccoli le ricadevano sulle spalle e nascondevano gli orecchini a cerchio con perla.

Kate Middleton, emozione per il primo giorno di scuola

Quando i Cambridge sono scesi dall’auto erano “storditi dall’emozione”, ha confessato al Daily Mail una fonte vicina alla coppia. D’altro canto, questo primo giorno di scuola è ricco di tante novità. Innanzitutto, George, Charlotte e Louis hanno cambiato istituto. Infatti, William e Kate hanno trasferito la loro residenza principale all’Adelaide Cottage, vicino al Castello di Windsor, dove la Regina Elisabetta dovrebbe presto tornare. Un trasloco reso necessario per stare più a stretto contatto con la Sovrana.

Fonte: Getty Images

Dunque, i bimbi hanno incontrato il preside Jonathan Perry della nuova scuola, la Lambrook School, che si trova vicino ad Ascot nel Berkshire, a circa 20 minuti dalla abitazione dei Duchi di Cambridge, dunque un viaggio più breve rispetto a quello che William doveva compiere tutti i giorni da ovest a sud di Londra verso la vecchia scuola di George e Charlotte, la Thomas’s Battersea.

I piccoli un po’ intimiditi hanno stretto la mano al nuovo preside, mentre Louis lo guardava con aria interrogativa. I tre fratelli pare siano molto felici di andare tutti nella stessa scuola.

Louis, scenetta imbarazzante con papà William

Kate teneva per mano George e Louis. I due fratelli indossavano una camicia a quadretti a maniche corte e dei pantaloncini blu. Mentre William teneva Charlotte che portava un abito a quadretti bianco e celeste e aveva in parte raccolto i capelli con le trecce.

Fonte: Getty Images

Ma il momento più divertente è stato quando Louis si è rifiutato di dare la mano a suo padre William. Forse si è sentito troppo grande per essere tenuto da entrambi i genitori e così ha combinato una delle sue solite marachelle. Mentre il Duca gli ha teso la mano cercando di attiralo verso sé, Louis lo ha ignorato ed è rimasto fermo accanto a mamma Kate. A quel punto il papà gliel’ha data vinta e lo ha accarezzato sulla testa. Ma di certo non asseconderà la moglie con il quarto bebè.

Infondo, tutti abbiamo visto di cosa è capace Louis, 4 anni, quando è contrariato. Durante lo spettacolo finale in occasione del Giubileo della bisnonna Elisabetta ha combinato di tutto e Kate ha dimostrato di essere una mamma davvero molto paziente.