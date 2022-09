Charlene di Monaco con l’abito da 3.090 euro: li riconquista e non li abbandona più

Fonte: IPA “Charlene incinta”, il picnic con Alberto e i figli. Le foto sciolgono ogni dubbio

Charlene di Monaco questa volta c’è per i suoi figli Jacques e Gabriella che sono tornati a scuola lunedì 5 settembre. La Principessa li accompagna indossando un materno abito rosa, riconquistando appieno il suo ruolo nell’educazione dei fratelli. Un altro passo avanti verso la normalità dopo le gravi difficoltà dovute alla lunga malattia.

Charlene di Monaco, primo giorno di scuola dei figli

Lo scorso anno, quando Jacques e Gabriella iniziavano la prima elementare, Charlene di Monaco non era potuta essere presente al loro primo giorno di scuola, perché bloccata in Sudafrica a causa dell’infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie e che per molti mesi l’ha tenuta lontana da casa. Allora accanto ai bambini c’era solo papà Alberto di Monaco. Dopo poco tempo però i gemelli furono ritirati dall’istituto per dare loro un’istruzione a Palazzo più consona alle esigenze dei loro futuri ruoli a Corte. All’epoca la loro educazione fu parzialmente affidata a Carolina di Monaco che si è prodigata per aiutare il fratello in difficoltà tra impegni del Principato, la moglie lontana e malata e i bambini piccoli.

Ma ora che Charlene si sta definitivamente riprendendo dalla malattia e sta riconquistando le forze, non solo è tornata alla vita pubblica ma ha ripreso il suo ruolo nell’occuparsi in prima persona di Jacques e Gabriella. Anche se durante le vacanze estive non si è mai fatta vedere con loro né con Alberto, la Principessa in una recente intervista ha ribadito quanto la sua vita quotidiana sia concentrata sui figli.

Evidentemente con il suo ritorno, Charlene e Alberto hanno deciso di iscrivere nuovamente i gemelli a scuola e così eccoli accompagnati da entrambi i genitori per l’inizio di questo nuovo anno scolastico. Jacques e Gabriella frequentano l’istituto François d’Assise-Nicolas Barré dove erano stati inseriti già nel settembre 2021.

Charlene di Monaco con l’abito rosa da 3.090 euro

Per questo nuovo primo giorno di scuola la Principessa indossa un leggero abito rosa confetto smanicato con sciarpa a cappa, del brand Akris, con cintura sottile in vita. Costo? 3.090 euro, che abbina a un paio di sandali dello stesso colore, dal tacco alto. Una scelta non casuale quella della tonalità, dato che il rosa indica calma, maternità e femminilità.

Jacques e Gabriella seri davanti alla scuola

Jacques e Gabriella in jeans scuri e polo rossa, divisa della scuola, non sembrano entusiasti di ricominciare. Nelle foto ufficiali pubblicate sul profilo Instagram del Palazzo, i piccoli si tengono per mano, quasi a darsi coraggio, mentre Charlene guarda davanti a sé con orgoglio. Questa volta non abbraccia i suoi bambini, quasi intenda affidarli all’istituto.

I gemelli non sorridono mai, concentrati in questa nuova avventura. Ma non rinunciano a qualche tocco di allegria. Gabriella indossa un cerchietto con le orecchie da gatto che nasconde il taglio dei capelli che si è fatta da sé e dei braccialetti colorati, Jacques ha la cartella di Super Mario Bros. Anche per loro è arrivato il tempo di tornare alla normalità, soprattutto possono finalmente contare sulla mamma che come ha detto è molto concentrata su di loro. Anche se non cennano a diminuire le voci che Charlene e Alberto vogliano adottare un bambino.