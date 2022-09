Charlene di Monaco torna su Instagram: la foto dei gemelli (e la loro marachella)

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Davanti ai flash dei fotografi sono due bambini adorabili ed educatissimi, ma cosa accade quando sono tra le mura della loro casa? I gemelli Jacques e Gabriella, a quanto pare, danno del filo da torcere a mamma Charlene di Monaco, come qualsiasi altro esuberante ragazzino della loro età. Stavolta l’hanno combinata grossa, e la Principessa ha voluto condividere la loro marachella su Instagram, pubblicando una foto davvero buffa.

Charlene di Monaco, la foto dei gemelli

Assente ormai da quasi due mesi sui social, Charlene di Monaco ha approfittato dell’occasione per tornare su Instagram. Lo ha fatto con un’istantanea divertente e tenerissima, che vede protagonisti i suoi due figli Jacques e Gabriella. Per una volta, li vediamo nei panni di normalissimi bambini, che nella loro verde età ogni tanto combinano qualche guaio. I gemelli, che il prossimo dicembre compiranno 8 anni, sembrano essere infatti due birichini e a volte anche la loro mamma non può che ridere davanti ai piccoli misfatti di cui si “macchiano”.

Stavolta, ad aver fatto il pasticcio è stata Gabriella: la bimba, come rivelato da Charlene, sarebbe così entusiasta all’idea di tornare presto a scuola da essersi voluta regalare un nuovo taglio di capelli… fatto da lei stessa. E così, ora sfoggia una buffissima frangetta asimmetrica (è riuscita a fare un vero e proprio buco al centro della fronte!). Come se non bastasse, Gabriella ha deciso di prestare il suo talento da parrucchiera anche a suo fratello Jacques, al quale adesso manca una bella ciocca di capelli sul lato destro.

Forse mamma Charlene si è un po’ arrabbiata quando ha scoperto cosa era successo, ma sicuramente non è riuscita a trattenere un sorriso. Per questo ha voluto scattare un paio di foto ai suoi figli da pubblicare su Instagram: un ritratto che finalmente li mostra proprio come due bambini che, nel loro pigiamino più comodo, si divertono (e combinano marachelle). “Non vedo l’ora che lunedì tornino a scuola” – ha scritto la Principessa di Monaco in didascalia, un piccolo sfogo che probabilmente qualsiasi altra mamma potrebbe condividere.

Charlene di Monaco, terzo figlio in arrivo?

Diventare genitori è sempre molto impegnativo, anche per una Principessa che può permettersi di avere tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Ma Charlene, almeno stando alle parole di sua madre, ha sempre sognato una famiglia numerosa e le difficoltà non la spaventano: secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già incinta del suo terzo figlio, e alcuni credono che sia proprio questo il motivo per cui da tempo non compare più in pubblico. In effetti, le sue apparizioni ufficiali si sono diradate ed è stato impossibile vederla persino in vacanza – durante la quale invece il Principe Alberto II è stato immortalato in splendide foto con i gemelli.

Certo, la notizia della presunta gravidanza, sembra stonare con le tante voci sulla crisi che ci sarebbe tra Charlene e suo marito, e che ormai da mesi si rincorrono senza sosta. C’è chi sostiene che il loro matrimonio sia solo una facciata, e che addirittura la Principessa non sia andata in vacanza in Corsica assieme alla sua famiglia. I coniugi hanno scelto, almeno per il momento, la strada del silenzio e non cedono alla tentazione di rispondere ai tanti rumors sulla loro vita privata. D’altra parte, Charlene continua ad avere bisogno di tranquillità per riprendersi dopo la lunga malattia che l’ha prostrata nel corso dell’ultimo anno.