Charlene di Monaco coi gemelli alle Olimpiadi invernali. Ma niente baci con Alberto

Charlene di Monaco a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: giornata speciale per i gemelli Jacques e Gabriella ma è gelo con Alberto

Finalmente anche Charlene di Monaco è andata ad assistere alle gare delle Olimpiadi invernali 2026. La Principessa è arrivata a Cortina con suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella. Una giornata indimenticabile per i bambini, mentre niente baci per mamma e papà.

Charlene di Monaco, il programma a Cortina per le Olimpiadi invernali

Charlene di Monaco ha accompagnato lo scorso weekend suo marito Alberto ai Giochi olimpici invernali. In molti si erano chiesti che fine avesse fatto la Principessa, dato che non ha preso parte alla Cerimonia di apertura a Milano lo scorso 6 febbraio, lasciando solo il Principe che si è consolato con la compagnia della Principessa Anna d’Inghilterra.

Nei giorni successivi Alberto ha assistito a diverse gare di pattinaggio in compagnia di sua nipote Alexandra di Hannover e del fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. Ma di Charlene nemmeno l’ombra. Il motivo è presto detto. La Principessa era a casa coi figli che andavano a scuola. Ma ha approfittato del weekend successivo per volare a Cortina col marito e portare con sé i gemelli.

Charlene e Alberto con Jacques e Gabriella sono rimasti un paio di giorni sulle Dolomiti, ma il programma della loro visita è stato molto intenso, come si legge nel post che il Palazzo ha pubblicato su Instagram.

“Sabato 14 febbraio, le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlene, accompagnati dai loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, si sono recati a Cortina, in Italia, per i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La loro visita ha incluso:

🥌 Il Torneo di Curling Femminile allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, con partite tra Italia e Cina, Inghilterra e Canada, e Svizzera e Giappone.

Dopo le gare, nell’ambito della Commissione Legacy and Sustainability del CIO, presieduta da S.A.S. il Principe Alberto II, la Famiglia Principesca ha visitato le strutture della pista, accompagnata dal Sig. Beau Welling, Presidente della World Curling”. Mentre domenica 15 febbraio hanno assistito alla gara mista di skeleton.

Charlene e Alberto di Monaco, niente baci

Le Olimpiadi invernali sono un momento molto importante nella storia d’amore di Alberto e Charlene. Infatti i due hanno ufficializzato la loro relazione 20 anni fa, proprio durante le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.

Allora, i due comparvero sugli spalti mano nella mano, si scambiarono affettuosità. Vent’anni dopo non è più lo stesso. Charlene e Alberto hanno mantenuto una certa distanza, scambiandosi qualche sorriso di circostanza mentre posavano per le foto ufficiali. L’abitudine coniugale ha spento la passione? Probabilmente non è così. Semplicemente hanno un ruolo diverso rispetto al 2006, là erano semplici spettatori e potevano mostrarsi innamorati, ora hanno svolto un ruolo istituzionale e come tale il loro amore è passato in secondo piano.

Charlene di Monaco, piumino bianco e chignon

Charlene, in qualità di Principessa, non ha rinunciato all’eleganza malgrado l’appuntamento sportivo. La moglie di Alberto si è presentata a cortina con un caldo piumino bianco e i capelli raccolti in uno chignon basso con ciuffo sul viso. Sua figlia Gabriella ha optato per un giaccone color caramello, per le foto ufficiali.

Il giorno successivo Charlene si è mostrata al naturale, senza trucco, e ha indossato un giaccone blu con cappello di lana dello stesso colore, mentre Gabriella si è vestita di bianco e suo fratello Jacques di blu come la mamma.