Alberto di Monaco parte per il Giappone ma lascia a casa Charlene e i gemelli

Alberto di Monaco è impegnato in un viaggio in Giappone con parte della famiglia: grandi assenti, però, Charlene e i gemelli

IPA Alberto e Charlene di Monaco

Weekend di celebrazioni per il Principe Alberto di Monaco, volato in Giappone per rappresentare il Principato all’Expo 2025 di Osaka, in occasione della Festa Nazionale di Monaco.

Un viaggio importante, ma con un’assenza che non è passata inosservata: a casa, questa volta, sono rimasti la Principessa Charlene e i piccoli Jacques e Gabriella. Una scelta legata a ragioni delicate, che il Palazzo ha spiegato con un comunicato ufficiale.

Alberto di Monaco, il viaggio in Giappone

Il 28 giugno, il Principe Alberto ha preso parte alle celebrazioni organizzate all’interno dell’Esposizione Universale di Osaka-Kansai. Un momento ufficiale, ma anche un’opportunità per confermare i legami internazionali e promuovere temi cari al Principato: sostenibilità, cooperazione e cultura.

Con lui c’erano anche volti noti della famiglia reale: la sorella Stephanie insieme a Louis e Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, e Marie Ducruet. Una presenza corale raccontata anche sui social ufficiali, che hanno svelato qualche retroscena della giornata.

“Appena arrivati sul posto, i membri della Famiglia Principesca hanno assistito alla tradizionale cerimonia del tè, tenutasi in uno dei saloni della Maison d’Hôte. Questo rituale ancestrale, incentrato sulla degustazione del matcha, illustra l’essenza stessa della cultura giapponese, combinando estetica, spiritualità e armonia”.

E ancora, tra simboli e gesti solenni: “Nella Sala della Festa Nazionale, i festeggiamenti sono iniziati con un’aubade eseguita dall’Orchestra dei Carabinieri del Principe, che ha segnato l’ingresso solenne della delegazione monegasca accompagnata da S.A.R. la Principessa Hisako di Takamado. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali di Monaco e del Giappone, sono state issate le bandiere delle due nazioni, simbolo della loro duratura amicizia”.

Infine, il discorso del Principe che “ha sottolineato l’impegno di Monaco all’Esposizione Universale di Osaka Kansai 2025 per promuovere, attraverso il suo padiglione Take Care of Wonder, una visione collettiva e sostenibile della società del futuro, basata sulla conservazione ambientale, sulla cooperazione internazionale e su un profondo legame tra umanità e natura”.

Perché Charlene e i gemelli non sono in Giappone

Ma tra festeggiamenti e foto di rito, in tanti si sono chiesti come mai la Principessa Charlene non fosse presente accanto ad Alberto durante questo importante viaggio, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. La loro assenza si è fatta notare anche perché, nelle occasioni pubbliche, la famiglia ha sempre mostrato una certa coesione negli ultimi tempi.

A fare chiarezza è arrivato un comunicato ufficiale, pubblicato pochi giorni prima dell’evento: “La Principessa Charlene avrebbe dovuto accompagnare S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco in Giappone, insieme al Principe Ereditario Jacques e alla Principessa Gabriella. Alla luce degli attuali eventi in Medio Oriente, si è deciso che S.A.S. la Principessa Charlene e i figli del Principe non parteciperanno a questo viaggio”.

Una scelta precauzionale, quindi, dettata probabilmente da ragioni di sicurezza e prudenza. Ma anche se lontana fisicamente, la Principessa ha comunque voluto far sentire il proprio sostegno con un messaggio carico di gratitudine: “S.A.S. la Principessa Charlene desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti ai team del Padiglione di Monaco, nonché ai partner e agli ospiti che li hanno accolti in Giappone, per la loro comprensione e il loro costante impegno”, ha aggiunto il palazzo.