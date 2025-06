Charlene di Monaco in navy coi gemelli. Ma Gabriella non si diverte

IPA Charlene e Alberto di Monaco coi gemelli

Charlene di Monaco e Alberto si sono affacciati di nuovo dal balcone del Palazzo e questa volta con loro ci sono i gemelli Jacques e Gabriella. L’occasione è la festa di San Giovanni. I bambini sono perfetti, ma la Principessina è così seria che non sembra affatto divertirsi.

Charlene di Monaco ricompare coi gemelli

Charlene e Alberto di Monaco sono ricomparsi in pubblico dopo la processione del Corpus Domini, quando si erano affacciati dal Palazzo, senza i gemelli, per assistere alla cerimonia religiosa.

Per la festa di San Giovanni, invece, sono riapparsi i bambini, Jacques e Gabriella. I gemelli di 10 anni hanno assistito insieme a mamma e papà allo spettacolo di danza di un gruppo di piccoli ballerini con il tipico costume monegasco e all’accensione del grande fuoco nella piazza che segna l’inizio dell’estate.

Jacques e Gabriella, perfetti in pubblico

Jacques e Gabriella sono stati bravissimi durante lo spettacolo. Si sono comportanti come si conviene a un giovane Principe e a una giovane Principessa. Jacques era in piedi davanti a papà Alberto, mentre Gabriella, accanto a lui, stava davanti a mamma Charlene mentre assistevano alla festa, per poi scambiarsi posizione durante i saluti.

Il primo indossava camicia chiara e giacca e cravatta blu, coordinato al completo di Alberto. Invece Gabriella si è presentata con un graziosissimo abito in voile color crema ricamato sulla gonna con fiori, di Bonpoint e aveva i capelli raccolti in uno chignon molto simile a quello della madre. I loro look però non erano coordinati.

Gabriella seria e annoiata

Gabriella era davvero molto carina con quel look quasi da damigella, molto diverso dall’abito blu navy di Charlene. La Principessina si è distinta così dal resto della famiglia, attirando l’attenzione dei presenti e dei media, non solo per l’outfit.

La piccola infatti è rimasta seria per quasi tutto lo spettacolo. Anche se appena arrivata sul balcone, ha accennato a un sorriso, ha salutato con la mano i presenti all’evento, come suo fratello Jacques, e ha scambiato qualche parola con la mamma che forse le spiegava quanto stava accadendo in piazza.

Gabriella non sembrava particolarmente contenta di essere lì. Forse avrebbe preferito giocare a casa o con gli amici. Ma a parte l’espressione cupa, è stata impeccabile e non si è mostrata impaziente.

D’altro canto, Alberto aveva raccontato in una recente intervista che lui e Charlene stanno preparando i figli al ruolo che spetta loro, ma gradualmente: “Anche se hanno imparato a comportarsi bene in situazioni ufficiali, non si può imporre in eventi formali dicendo loro ‘sedetevi lì, questo è quello che dovete fare’… Credo che si faccia a piccoli passi. Non bisogna traumatizzarli, né monopolizzare troppo le loro menti”.

Charlene di Monaco con l’abito blu di Akris

I frutti del lavoro di Charlene e Alberto si vedono. La Principessa ha lasciato ampio spazio a Gabriella e ha interagito con lei durante lo spettacolo pubblico.

Per l’occasione Charlene ha deciso di indossare un lungo abito blu navy sbracciato, firmato Akris, il brand svizzero che la veste in molti eventi ufficiali. Il vestito le sta molto bene, ma ha un difetto: è parecchio simile al modello di Joseph che ha sfoggiato durante il Corpus Domini.