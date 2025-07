Charlene di Monaco, sua figlia Gabriella sempre più potente. Anche nel look

Getty Images Charlene e Alberto di Monaco con Jacques Gabriella

Charlene di Monaco e Alberto consacrano lo status e il potere della piccola Gabriella, sottolineando il suo titolo prestigioso di Contessa di Carladès con una visita ufficiale in quella regione dove mamma e figlia si sono presentate con un look coordinato e griffatissimo, la prima in Zimmermann, la seconda in Dolce & Gabbana.

Charlene e Alberto di Monaco, la consacrazione di Gabriella

Charlene di Monaco e suo marito Alberto, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, hanno visitato la regione di Carladès. Sono trascorsi 11 anni da dall’ultimo soggiorno in quelle terre da parte del Principe.

In aggiornamento