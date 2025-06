Charlene di Monaco, il titolo nobiliare di sua figlia Gabriella che nessuno conosce

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco e Gabriella

Gabriella è la secondogenita di Charlene di Monaco e del Principe Alberto: pur essendo nata prima del fratello gemello Jacques, secondo la legge di primogenitura maschile, sarà il fratello l’erede al trono del Principato di Monaco. Tuttavia, Gabriella è stata insignita di un titolo nobiliare che nessuno conosce, direttamente dal padre.

Charlene di Monaco, il titolo nobiliare insignito alla figlia Gabriella

Era il 10 dicembre del 2014 quando Charlene di Monaco dava alla luce i suoi due gemelli, Jacques e Gabriella. Secondo la legge monegasca sarà lui a ereditare il trono del Principato, ma la secondogenita di Alberto ha dimostrato sin da piccola di avere un carattere forte e determinato.

Insieme al fratello gemello, la Principessina – bellissima come la mamma e la nonna Grace Kelly – è stata abituata a presenziare agli eventi pubblici, dimostrando un piglio deciso e risoluto. Anche il Principe Alberto non ha mai avuto dubbi sulla tempra della figlia, che a differenza di Jacques, avrà solo il titolo nobiliare. “Gabriella, è una scheggia. Ha già un po’ di senso dell’umorismo, il senso dello spettacolo”, aveva raccontato in occasione della cerimonia inaugurale della nave della Polizia Marittima del Principato di Monaco che porta il nome della secondogenita, proprio la Princesse Gabriella.

Come dicevamo, la Principessa ha un titolo nobiliare che però nessuno conosce: le è stato concesso direttamente dal padre Alberto, nominandola Contessa di Carladès, un feudo storicamente legato alla famiglia e situato nella Regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in Francia.

La piccola durante il giorno del suo battesimo è stata insignita anche dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine dei Grimaldi, come il fratello Jacques.

Il carattere di Gabriella secondo mamma Charlene

Gabriella ha sempre attirato l’attenzione per il suo carattere vivace e i suoi look, che riflettono la grazia e la modernità della madre Charlène. Insieme al fratello Jacques ha da poco raggiunto un traguardo importante, quello della prima comunione. I due frequentano l’ultimo anno di elementari nella scuola François d’Assise-Nicolas Barré e praticano diverse attività sportive e ricreative come il nuoto e l’equitazione, due passioni condivise con la madre e il padre.

I gemellini hanno sempre dimostrato di avere del carattere, tanto da essere spesso i protagonisti degli eventi pubblici a cui presenziano. Sempre con moderazione ovviamente, visto che il Principe Alberto non ha mai voluto forzarli in alcun modo. “Non vogliamo esporli troppo, ma ovviamente quando saranno più grandi saranno coinvolti in più attività”, aveva spiegato qualche tempo fa.

I due fratelli sono “uguali ma diversi”, come li ha descritti mamma Charlene. Al magazine Gala, la Principessa di Monaco ha descritto Gabriella come “molto curiosa e interessata al mondo e alla vita in generale”, una bimba che fa “un sacco di domande” e pretende “molta attenzione”. Jacques, invece, pur condividendo con la sorellina una gran curiosità, è “più riservato e molto calmo per natura”.

Della stessa opinione è papà Alberto che, al tabloid People, aveva confidato: “In generale, Jacques è un po’ più timido e un po’ più tranquillo, ma fa anche cose divertentissime. È un grande osservatore e preferisce sempre valutare la situazione”. Gabriella, invece, è “leggermente più estroversa e con una bella parlantina. È una bambina che ama ballare e cantare e non ha alcun problema a stare di fronte alle persone”.