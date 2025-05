Fonte: IPA I principi Jacques e Gabriella di Monaco

Li ricordiamo ancora paffuti e tenerissimi, a sgambettare al sicuro dietro le gonne di mamma, biondi come angioletti e vispi come piccole, irresistibili, pesti. Ma il tempo è passato e oggi Jacques e Gabriella si sono fatti grandi, un ometto e una donnina in miniatura, adorabili come sempre ma decisamente meno bimbi. I gemellini di Monaco, figli di Charlene e del principe Alberto, che tra poco compiranno 11 anni, hanno celebrato un momento importante: quello della loro Prima Comunione.

La nuova foto dei gemellini di Monaco

“Nel giorno della loro Prima Comunione, facciamo le più sentite congratulazioni al Principe Ereditario Jacques e alla Principessa Gabriella che hanno ricevuto il Sacramento con fede e reverenza”. Questo il più recente messaggio pubblicato sui profili social del Principato di Monaco. In questa domenica di maggio, nel giorno della Festa della Mamma, si celebra anche un giorno importante per i gemellini più amati tra le teste coronate europee.

Nel post si vedono i fratellini, che tra poco compiranno 11 anni, indossare il tradizionale abito bianco candido. Senza sfarzi, niente coroncine di fiori o gioielli preziosi (come spesso facciamo noi gente comune): i piccoli reali portano al collo una semplice croce in legno. Una scelta discrete e morigerata, che testimonia la serietà con cui la famiglia si è approcciata all’importante Sacramento. Ad accompagnare i piccoli Grimaldi nel giorno della loro Prima Comunione c’erano, naturalmente, mamma Charlene e il papà Principe Alberto. Anche loro con mise semplici e discrete: entrambi in grigio, Charlene con un tubino accollato e un raffinato chignon, Alberto con un classico completo, camicia bianca e cravatta color perla.

Jacques e Gabriella sono la gioia di mamma Charlene

I gemellini, che frequentano l’ultimo anno di elementari nella scuola François d’Assise-Nicolas Barré, iniziano sempre più spesso ad accompagnare i genitori agli eventi ufficiali. “Non esiste un’età precisa per iniziare con l’attività pubblica. – ha spiegato Alberto a Monaco Matin – Le cose vanno fatte poco a poco e senza forzare. Ora non vogliamo esporli troppo, ma ovviamente quando saranno più grandi saranno coinvolti in più attività”.

E, se ne può stare certi, i biondissimi Jacques e Gabriella diventeranno tra i più amati dei reali d’Europa. I gemellini dimostrano già da adesso un bel caratterino, seppur in modo molto diverso. Uguali ma diversi, così li ha descritti la mamma Charlene che, al magazine Gala, ha descritto Gabriella come “molto curiosa e interessata al mondo e alla vita in generale”, una bimba che fa “un sacco di domande” e pretende “molta attenzione”. Jacques, invece, pur condividendo con la sorellina una gran curiosità, è “più riservato e molto calmo per natura”.

Della stessa opinione è papà Alberto che, al tabloid People, aveva confidato: “In generale, Jacques è un po’ più timido e un po’ più tranquillo, ma fa anche cose divertentissime. È un grande osservatore e preferisce sempre valutare la situazione”. Gabriella, invece, è “leggermente più estroversa e con una bella parlantina. È una bambina che ama ballare e cantare e non ha alcun problema a stare di fronte alle persone”.