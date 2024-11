Fonte: Getty Images Charlene di Monaco e i suoi gemelli

Non è di certo una vita da Principessa, quella di Charlene di Monaco, che troppe volte nella sua esistenza si è ritrovata ad affrontare prove più grandi di lei. Eppure, il suo sguardo cambia, s’illumina, quando è circondata dall’amore dei suoi due figli – Jacques e Gabriella – che hanno sempre rappresentato un appiglio di bene nei momenti in cui pensava di non farcela. È successo spesso e, in particolare, quando si trovava bloccata in Sudafrica per curare una severa infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a diverse operazioni delicate. Ora, sentita dalla rivista francese Gala, ha voluto confessare qualcosa di più su di loro e su come stiano crescendo rapidamente.

La confessione inedita di Charlene su Jacques e Gabriella

Charlene ha parlato delle personalità Gabriella e Jacques, che sarebbero ben distinte sottolineando come ognuno di loro abbia un carattere unico e ricco di sfaccettature. Gabriella, a detta della Principessa, sarebbe una bambina “curiosa” e “molto interessata al mondo e alla vita in generale”. Con la sua vivacità e il desiderio di scoprire tutto ciò che la circonda, Bella ha il piglio tipico delle Grimaldi, fiero e indipendente. La Principessa ha raccontato che la figlia fa “un sacco di domande” e desidera ricevere attenzioni continue, manifestando un’intelligenza brillante e grande curiosità verso il mondo.

D’altra parte, Jacques, sebbene altrettanto curioso, è più riservato e calmo, qualità che lo porterebbero a essere più riflessivo e un osservatore attento di ciò che accade intorno a lui. Charlene ha definito suo figlio come un bambino naturalmente calmo e pacato, malgrado desideroso di conoscere il mondo tanto quanto la sua amata Bella. Secondo la sua mamma, questo lato del Principino lo rende una presenza rassicurante e tranquilla nella Famiglia, che spesso ha avuto bisogno di un punto fermo nei momenti di maggiore turbolenza.

Charlene di Monaco, come si divide tra i bambini e gli impegni pubblici

La Principessa di Monaco ha poi rivelato di avere il timore di non riuscire a trascorrere abbastanza tempo da sola con i suoi figli, che per lei rappresentano tutto. Nonostante i doveri Reali e gli impegni pubblici, che la tengono spesso lontana dai gemelli, la Principessa pensa che sia essenziale riuscire a ritagliarsi dei momenti intimi con ciascuno di loro. Ha sottolineato come il tempo di qualità sia particolarmente prezioso per genitori di gemelli, poiché permette a ogni bambino di sentirsi speciale e ascoltato.

Nel corso dell’intervista, Charlene ha anche espresso grande orgoglio nel vedere i suoi figli partecipare alla vita pubblica, come quando accompagnano i genitori a eventi ufficiali o a iniziative sportive. I gemelli, che oggi hanno 9 anni, hanno visitato insieme alla madre il nuovo Monaco World nel Miniatur Wunderland di Amburgo, un momento che ha suscitato entusiasmo e meraviglia in Gabriella, affascinata dalle rappresentazioni in miniatura del mondo. Inoltre, a febbraio, entrambi i piccoli hanno accompagnato mamma e papà alla partita di basket tra AS Monaco e Fenerbahce, un’occasione per stare tutti insieme che ha riunito tutti.

L’amore di Charlene verso i suoi figli emerge anche dai dettagli. Gabriella, con il suo abbigliamento curato e alla moda, riflette l’eleganza e l’attenzione per il dettaglio tipiche del Principato, mentre Jacques sembra seguire l’esempio del padre, mostrando uno stile impeccabile e raffinato che ricorda l’eleganza principesca di suo nonno Ranieri.