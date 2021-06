Amedeo di Savoia: le mogli e i figli del Duca d’Aosta

editato in: da

Una lunga discendenza e tanti amori: si è spento a 78 anni Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta e membro di Casa Savoia.

Il decesso è avvenuto il 1 giugno 2021 nell’ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato per un intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni a causarne la morte sarebbe stato un decesso cardiaco. A darne la notizia la Real Casa di Savoia che ha pubblicato un comunicato ufficiale. Il nobile, che era anche un noto imprenditore italiano, era figlio di Aimone di Savoia, che per un breve periodo fu re di Croazia, e di Irene di Grecia.

Nel 2006 il suo nome era finito al centro della cronaca per via della disputa con Vittorio Emanuele di Savoia per il titolo di duca di Savoia. Mentre come discendente del re di Spagna Amedeo I era 41esimo in linea di successione al trono spagnolo.

La sua vita è stata ricca di avventure e di grandi amori. Il primo, coronato nel 1964 con le nozze, per Claudia d’Orléans, come da tradizione una principessa francese. Affascinante e bellissima, Claudia incontrò Amedeo per la prima volta al matrimonio dei cugini Juan Carlos di Spagna e Sofia di Grecia. L’unione venne celebrata qualche anno dopo con una cerimonia romantica a Sintra, in Portogallo, con testimoni dello sposo Juan Carlos I di Spagna e Umberto II di Savoia.

Un idillio durato pochissimi anni e un’unione che, dopo l’iniziale felicità, venne segnata da continue liti e discordie, sino alla scelta di separarsi, arrivata nel 1976. Qualche anno dopo, nel 1982, il matrimonio venne dichiarato nullo dalla Sacra Rota e Claudia sposò Arnaldo la Cagnina, noto editore americano. Nel 1987 anche Amedeo di Savoia convolò di nuovo a nozze con Silvia Paternò Ventimiglia di Spedalotto.

Non solo l’amore per le mogli, ma anche quello per i figli (e i nipoti) ha segnato l’esistenza di Amedeo di Savoia. Dal matrimonio con Claudia d’Orléans sono nati tre figli: Bianca, Aimone e Mafalda. I tre figli si sono poi sposati, regalando al Duca d’Aosta ben dieci nipoti in tutto.

Amedeo ha inoltre avuto una figlia, Ginevra Maria Gabriella, frutto della relazione con Kyara van Ellinkhuizen. Una storia d’amore terminata con un’addio repentino poco prima della nascita della piccola Ginevra e segnata da aspre polemiche. “Ho comunicato ad Amedeo che nostra figlia, che si chiamerà Ginevra, è affetta da sindrome di Down – aveva raccontato a Il Giornale, Kyara van Ellinkhuizen poco dopo aver annunciato la gravidanza -. Lui mi ha detto solo Mi dispiace e ha confermato che si occuperà della bambina, che si prenderà le sue responsabilità, ma non verrà a trovarmi prima della nascita. Se n’è andato senza una spiegazione. Mi ha solo detto al telefono: Sono un vigliacco”.