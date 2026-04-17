Victoria Beckham parla per la prima volta della lite col figlio Brooklyn

Victoria Beckham rompe il silenzio sui problemi con il figlio Brooklyn Beckham e la nuora Nicola Peltz: "Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori"

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IPA Victoria Beckham

Ad un anno esatto dalle prime indiscrezioni, la crisi all’interno della famiglia di Victoria e David Beckham appare ormai come una frattura consolidata. Le voci, inizialmente liquidate come semplici tensioni passeggere, si sono progressivamente trasformate in una rottura conclamata, soprattutto dopo le accuse pubbliche mosse dal primogenito Brooklyn Beckham contro i genitori.

Per mesi, i diretti interessati hanno scelto la linea del silenzio, evitando commenti ufficiali mentre la vicenda guadagnava spazio sui media internazionali. Un riserbo che ha contribuito ad alimentare interrogativi e speculazioni attorno a una delle famiglie più note al mondo.

Ora, in occasione del suo 52esimo compleanno – che ricorre venerdì 17 aprile – la stilista ha rotto per la prima volta il silenzio sulla crisi familiare. Lo ha fatto con toni misurati, senza entrare troppo nei dettagli, ma riconoscendo implicitamente l’esistenza di una frattura che, nel corso degli ultimi mesi, ha assunto contorni sempre più netti.

Le prime parole di Victoria Beckham sulla lite col figlio Brooklyn

Nell’intervista concessa al Wall Street Journal, Victoria Beckham ha scelto una linea di assoluta cautela quando il discorso è scivolato sul primogenito Brooklyn Beckham. Nessun riferimento diretto, neppure il nome è stato pronunciato.

Ma la posizione di Posh Spice è emersa con chiarezza nelle poche parole concesse: “Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli”, ha dichiarato, rivendicando al tempo stesso l’impegno costante nel ruolo genitoriale. “Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili”.

La stilista ha insistito soprattutto su un punto: la protezione della famiglia. “Siamo sotto i riflettori da oltre trent’anni- ha dichiarato – e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è stato proteggere i nostri figli e amarli”.

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Poi ha chiuso velocemente la questione: “È tutto ciò che voglio dire al riguardo”. Una dichiarazione che, pur nella sua essenzialità, conferma la volontà di non alimentare ulteriormente una vicenda già ampiamente esposta mediaticamente.

Nel corso dell’intervista, Victoria Beckham ha dunque spostato l’attenzione sugli altri figli, sottolineandone i percorsi personali. Ha parlato con orgoglio di Cruz Beckham, che ha recentemente compiuto 21 anni e sta muovendo i primi passi nel mondo della musica.

“È in tour in questo momento, grazie al cielo”, ha raccontato, evidenziando come il giovane abbia scelto di costruire la propria carriera “partendo dal basso”, tra piccoli locali e una crescita graduale nella scena indie-rock.

Parole affettuose anche per la più piccola di casa, Harper Beckham, quattordicenne, descritta come “molto dolce, molto gentile, laboriosa, educata e determinata”.

Sul fronte professionale, l’imprenditrice ha respinto l’idea che la crisi personale possa avere ripercussioni sui suoi affari. “Penso che la gente compri i miei prodotti perché sono di buona qualità”, ha affermato, con un riferimento diretto al proprio marchio nella moda e nella cosmetica. “Non credo che comprino il mio eyeliner solo perché sono io”.

Il messaggio di David Beckham dopo la lite con Brooklyn e Nicola Peltz

Sulla stessa linea di prudenza adottata da Victoria Beckham anche il marito David Beckham. L’ex calciatore, nominato cavaliere da Re Carlo, ha preferito allargare il discorso a un tema più generale, soffermandosi sul ruolo dei social media, definiti “un’arma a doppio taglio”.

Un’osservazione arrivata il 20 gennaio, durante un intervento al programma Squawk Box dell’emittente CNBC, appena un giorno dopo la diffusione dei messaggi pubblici con cui Brooklyn aveva portato allo scoperto la frattura con i genitori.

“Ho sempre parlato del potere dei social media, sia in positivo che in negativo”, aveva spiegato Becks, evitando accuratamente qualsiasi riferimento diretto alla crisi in corso.

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David aveva quindi spostato l’attenzione sul proprio ruolo di padre, offrendo una riflessione più ampia sull’educazione dei figli. Parlando dei quattro ragazzi avuti con Victoria, Beckham aveva sottolineato l’importanza di accompagnarne la crescita senza eccessive rigidità. “Ho cercato di fare lo stesso con i miei figli, di crescerli”, aveva ribadito.

Un passaggio in cui era venuta fuori una visione improntata alla responsabilizzazione individuale: “Fanno errori, ma i ragazzi hanno il diritto di farli. È così che imparano”.

Al momento i Beckham non hanno alcun tipo di rapporto con il figlio Brooklyn che, dopo una serie di incomprensioni, ha deciso di allontanarsi dalla sua famiglia e concentrarsi sul suo matrimonio con Nicola Peltz.