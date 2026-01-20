Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA David Beckham riappare in pubblico dopo le accuse del figlio

David Beckham ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo che il figlio Brooklyn ha attaccato duramente i suoi genitori su Instagram. Il ragazzo ha apertamente accusato la celebre coppia di aver cercato di sabotare la sua relazione con la moglie Nicola Peltz. L’ex calciatore, sposato da quasi trent’anni con Victoria Beckham, non è apparso raggiante come al solito e ha pure evitato di rispondere ad una domanda diretta sul suo primogenito.

David Beckham non risponde alla domanda sul figlio Brooklyn

David Beckham è tornato sotto i riflettori per adempiere a un impegno professionale inevitabile, ma il tempismo non poteva essere meno indulgente.

Davanti alle telecamere – e ancor più dietro al microfono del podcast Re-thinking, dove Adam Grant lo ha invitato a riflettere su resilienza, fallimenti, rimpianti e delusioni – l’ex calciatore ha provato a sorridere

Senza riuscirci fino in fondo. Il volto tradiva ciò che le parole cercavano di contenere: Beckham sta indubbiamente vivendo delle ore molto difficili. E a qualche giornalista che ha chiesto un commento sulle pesanti accuse del figlio Brooklyn Beckham, David ha preferito non replicare.

Victoria Beckham, intanto, ha scelto la strada del silenzio. Per ora. Una distanza calcolata, forse necessaria, mentre si prepara ad affrontare una realtà che non ammette pause: quella di imprenditrice e stilista alla guida di un marchio di moda solido, ambizioso e costantemente sotto osservazione.

IPA

Brooklyn ha accusato direttamente David e Victoria Beckham di aver sempre dato priorità all’immagine pubblica della famiglia rispetto al suo benessere emotivo. Secondo il suo sfogo la famiglia è stata costruita più come un marchio che altro.

“Hanno sempre controllato la narrazione sulla stampa. I post performativi sui social media, gli eventi di famiglia e le relazioni inautentiche sono stati una costante della mia vita”, ha denunciato.

IPA

Nel suo messaggio il ragazzo ha difeso a spada tratta Nicola Peltz, sua moglie, che sarebbe stata sistematicamente ignorata dai suoceri. Secondo la versione fornita da Brooklyn, i suoi genitori non l’avrebbero mai accettata completamente e avrebbero cercato di sabotare la loro relazione fin dall’inizio.

Queste dichiarazioni rappresentano indubbiamente un duro colpo per i Beckham, per decenni indicati come una famiglia unita ed elegante. La loro immagine si è incrinata.

Il castello di carte della famiglia ideale rischia di crollare e i social media sono stati già inondati di messaggi di sostegno per Brooklyn, molti dei quali diretti a David e Victoria, che, per ora, preferiscono tacere.

Getty Images

Interviene anche Rebecca, la presunta amante di David Beckham

Nella querelle si è intromessa anche Rebecca Loos, che da anni sostiene di aver avuto una relazione extraconiugale con David Beckham quando l’ex attaccante giocava in Spagna.

“Sono davvero felice che abbia finalmente deciso di esporsi e parlare apertamente”, ha scritto Rebecca nei commenti a un recente post su Instagram, rispondendo a un utente che citava le dichiarazioni di Brooklyn.

IPA

“Ho provato una grande compassione per la sua povera moglie, sapendo fin troppo bene quanto possano essere difficili”, ha aggiunto.

E quando un altro follower ha osservato: “Una confessione sorprendente da parte di Brooklyn”, l’ex collaboratrice dei Beckham ha replicato con poche parole, accompagnate da un cuore rosso: “La verità, prima o poi, viene sempre a galla”.