Il punto di rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria: le indiscrezioni dopo le dichiarazioni su Instagram

IPA Brooklyn Beckham

Con una dichiarazione “bomba”, Brooklyn Beckham ha chiuso definitivamente i rapporti con la sua famiglia. Della faida dei Beckham se ne parla ormai da svariati mesi: dopo il matrimonio con Nicola Peltz, avvenuto a Palm Beach nel 2022, i rapporti si sono incrinati sempre di più, fino all’assenza di Brooklyn al cinquantesimo compleanno del padre. Secondo alcune fonti, il punto di rottura è stato scaturito dalla perdita di fiducia, un episodio avvenuto la scorsa settimana.

Brooklyn Beckham, il punto di rottura con i genitori

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, stando a quanto riportato da Page Six, avrebbero fatto di tutto per riparare in modo privato il rapporto con David e Victoria. “Hanno provato a parlarne, hanno provato a incontrarli, ma alla fine non si fidavano più di loro”. Il punto di rottura, quello da cui è ormai scaturito tutto, sarebbe arrivato anche a seguito di alcune cose non vere lette da Brooklyn e Nicola, stanchi di essere vittime della narrazione dei tabloid.

“Ne avevano abbastanza. Alla fine si è trasformata in un’enorme lotta di potere tra due potenti famiglie. Ne hanno abbastanza e vogliono solo andare avanti con le loro vite. La scorsa settimana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non ce la facevano più”, ha aggiunto la fonte, riferendosi alle indiscrezioni legate a una presunta riconciliazione.

In realtà, per la famiglia Beckham una riconciliazione è del tutto “impensabile”: sarebbe troppo tardi, soprattutto di fronte agli attacchi infiniti, tra la vita privata e quella pubblica. Ancora un’altra fonte vicina alla famiglia ha detto: “Per quanto possa sembrare folle e squilibrato, tutto ciò che Brooklyn ha detto nella sua dichiarazione è vero“.

David Beckham, la prima apparizione pubblica dopo le dichiarazioni del figlio

Ben poco come le faide familiari riescono a intrigare il pubblico. E se la stampa raccoglie già indiscrezioni e rumor dalle fonti vicine alla famiglia Beckham, ci sono persino dei sondaggi che cercano di mostrare il consenso (o il dissenso) nei confronti di Brooklyn e i suoi genitori: molti credono alle sue parole, ma il brand Beckham è tra i più forti al mondo, protetto, come sottolineato da Brooklyn stesso, da David e Victoria con grande slancio.

Crolla l’ennesimo mito della famiglia che sorride a favore delle telecamere, e David Beckham stesso, nella sua prima apparizione pubblica di martedì 20 gennaio, poche ore dopo le dichiarazioni del figlio, ha rivolto a malapena un sorriso ai flash dei fotografi al World Economic Forum di Davos, dove si è rifiutato di commentare la questione.

Persino Rebecca Loos, l’ex assistente personale di David Beckham, ha commentato la faida dopo le parole di Brooklyn: “Sono così felice che finalmente si faccia avanti e parli pubblicamente! Mi sono sentita così male per la sua povera moglie, sapendo fin troppo bene come possono essere”. Si è lasciata andare pubblicamente in un altro commento: “La verità viene sempre a galla”. Anche lei, come Brooklyn, ha spesso sottolineato i tentativi dei Beckham di “ritrarre un’immagine di perfezione che non assomigliava per niente alla realtà“. Che sia l’inizio della caduta di casa Beckham?