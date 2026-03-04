David e Victoria Beckham, la dolce dedica per il compleanno del figlio Brooklyn dopo le accuse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

David e Victoria Beckham tendono la mano al figlio Brooklyn dopo lo scontro a distanza, le polemiche e la rottura con la famiglia. Nel giorno del suo compleanno infatti l’ex Spice e l’ex calciatore hanno pubblicato alcuni post dedicati al figlio che hanno il sapore di un tentativo di riconciliazione.

Il dolce messaggio di David e Victoria Beckham per Brooklyn

In occasione del 27esimo compleanno di Brooklyn Beckham sia Victoria che David hanno voluto pubblicare un messaggio pubblico diretto al figlio. Sui rispettivi profili Instagram infatti sono apparse foto dell’album privato di famiglia, con un Brooklyn piccolo e dolcissimo insieme ai suoi genitori.

“Ti vogliamo tanto bene”, hanno scritto entrambi, su più scatti, come a sottolineare quella frase nella speranza che arrivi al destinatario. Nessuna reazione però da Brooklyn che, almeno per ora, sembra essersi chiuso nel silenzio. D’altronde già qualche tempo fa il 27enne aveva espresso la netta volontà di non ricucire i rapporti con i genitori, chiudendo per sempre la porta alla famiglia Beckham, per lasciare spazio alla sua nuova vita con la moglie Nicola Peltz.

La faida della famiglia Beckham

Il resto è storia. Da tempo si parlava di una faida in casa Beckham causata da tensioni fra Victoria e Nicola Petz, ma anche fra lo stesso Brooklyn e i suoi genitori. Qualche settimana fa, a sorpresa, lo stesso Brooklyn aveva scelto di rompere il silenzio, raccontando i retroscena di quella crisi familiare, fra liti e tensioni, ma anche rancori che duravano da anni.

“Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita”, aveva spiegato sui social il 27enne, accusando i genitori di aver sabotato in ogni modo il suo matrimonio con Nicola Peltz.

“Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie – aveva scritto -. Davanti ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco secondo il programma: quello sarebbe dovuto essere il momento del ballo romantico con mia moglie Nicola, ma invece ad aspettarmi c’era mia madre, pronta a ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo”.

Victoria era stata accusata non solo di aver ballato in modo inappropriato con il figlio, ma anche di aver trattato male Nicola, mettendola in difficoltà sia con l’abito da sposa che invitando le ex fidanzate di Brooklyn. “I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati – aveva spiegato -. Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell’abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito”.

Parole durissime, destinate a creare polemica e imbarazzo, ma anche una spaccatura a cui ora, forse, David e Victoria stanno cercando di porre rimedio. Forse inutilmente.