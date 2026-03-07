Victoria Beckham incanta alla Paris Fashion Week, il dolce gesto del marito David

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA David e Victoria Beckham

Non si può dire che David Beckham faccia mancare il suo sostegno alla moglie Victoria. Al margine della presentazione della nuova collezione dell’ex Spice Girl alla Paris Fashion Week, lo sportivo le ha reso omaggio con un dolcissimo messaggio sui social. Tuttavia non è passata inosservata l’assenza del figlio Brooklyn.

La dedica di David a Victoria Beckham

Nonostante le tensioni con il figlio Brooklyn, il clan Beckham appare più affiatato che mai. In occasione della sfilata di Victoria alla Paris Fashion Week, sono arrivati nella capitale francese il marito David, i tre figli Romeo (23 anni), Cruz (21 anni), e Harper (14 anni), e la fidanzata di Cruz, Jackie Apostel.

Al margine della presentazione della collezione ready-to-wear femminile Autunno/Inverno 2026, l’ex calciatore inglese ha voluto pubblicamente omaggiare la sua consorte con un post sui social: “Siamo sempre così orgogliosi e stupiti da ciò che riesci a realizzare ogni stagione, alzando sempre di più il livello e continuando a vivere il sogno per cui hai lavorato così duramente” si legge nella didascalia del carousel.

Le immagini scelte da David ritraggono prima Victoria in passerella, poi in compagnia della famiglia al gran completo dietro le quinte dello show: “Tu e il tuo team siete davvero incredibili e siamo orgogliosi di essere qui a testimoniare la bellezza che continui a portare in ogni collezione. Ti amiamo. @victoriabeckham. E io amo Parigi”, conclude il messaggio.

L’assenza di Brooklyn alla Paris Fashion Week

Anche l’ex Spige Girl ha voluto celebrare il suo successo parigino postando su Instagram una serie di foto dell’evento ricco di star: “Grazie per esserci sempre per sostenermi. Vi amo tantissimo xxx“, ha scritto. Tuttavia, né nelle immagini condivise da Victoria né in quelle postate dal marito David è presente il figlio Brooklyn, segno che la frattura del ragazzo con la sua famiglia sia ormai insanabile.

Il primogenito della coppia più celebre del Regno Unito non ha menzionato la sfilata della madre sui social, continuando invece a promuovere il suo marchio di salsa piccante Cloud 23. Insomma, la rinconciliazione tanto sognata dai fan non sarebbe arrivata: Brooklyn, che lo scorso gennaio aveva pubblicamente accusato i genitori di aver cercato di “rovinare il suo rapporto di coppia e di aver diffuso menzogne sui media per preservare la facciata”, non sembrerebbe disposto a tornare sui suoi passi.

Victoria e David, la faida con Brooklyn

David e Victoria Beckham avevano sempre restituito sui social l’immagine di una famiglia perfetta. Le cose erano cambiate quando, lo scorso gennaio, il figlio Brooklyn li aveva accusati di aver cercato in più occasioni di sabotare la sua relazione con la moglie Nicola Peltz.

“Sono rimasto in silenzio per anni. Purtroppo i miei genitori hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza scelta se non di dire la verità su almeno alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi. Né sono sotto il controllo di nessuno: per la prima volta nella mia vita mi sto difendendo”, aveva dichiarato l’aspirante chef.

Nel controbattere alle pesanti accuse del primogenito, David si era limitato a spiegare che “i figli possono fare errori, soprattutto quando usano i social”, ma devono sbagliare da soli, e dagli errori possono imparare.