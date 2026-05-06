Da Zendaya a Charlize Theron, il cast dell’Odissea di Christopher Nolan

IPA Zendaya, Anne Hathaway e Charlize Theron

Quando Christopher Nolan decide di tornare dietro la macchina da presa, il mondo del cinema freme. Ma con The Odyssey, l’adattamento kolossal del poema di Omero in arrivo nelle sale italiane in estate, il regista di Oppenheimer ha deciso di superarsi, mettendo a punto il cast più glamour del decennio con alcune delle attrici più amate, da Zendaya a Charlize Theron.

Matt Damon è l’Ulisse di Nolan

Durante la sua ultima intervista al The Late Show di Stephen Colbert, Christopher Nolan ha spiegato con passione perché ha scelto di affrontare una sfida tanto ardua: “L’Odissea non è solo una storia. È LA storia. È il racconto che definisce chi siamo come esseri umani che cercano la strada verso casa”.

A guidare questa spedizione epica nei panni di Ulisse è Matt Damon, che per il regista è diventato un vero e proprio “partner di viaggio”. L’attore ha affrontato una trasformazione fisica radicale per restituire l’immagine di un uomo provato da vent’anni di guerra e naufragi.

Damon ha seguito una dieta rigidissima per scendere fino a 76 kg e, per volere di Nolan, si è fatto crescere la barba per un anno intero: “Volevo catturare la fisicità dei capelli veri, non delle protesi cinematografiche”, ha dichiarato il regista.

Zendaya, Charlize Theron e le donne dell’Odissea

Se è vero che al centro dell’epica c’è Ulisse, le donne che vi orbitano attorno hanno un peso specifico che dir notevole è riduttivo e, per interpretarle, Nolan si è affidato al talento di alcune tra le attrici più importanti del momento.

Zendaya è Atena, dea della saggezza, ma dimenticate le tuniche eteree dei vecchi film perché la sua Atena è una forza della natura. Il regista ha spiegato che nel mondo antico “le persone vedevano letteralmente gli dei ovunque: nel fulmine, nel tuono, nei terremoti” e Zendaya incarna alla perfezione questa divinità tangibile che guida e protegge l’eroe. Il film, tra l’altro, vede il ritorno sul set insieme di Zendaya e del compagno Tom Holland, che interpreta Telemaco, figlio di Odisseo.

A interpretare Penelope è Anne Hathaway, sulla cresta dell’onda col secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada e alla terza collaborazione con Nolan. La Hathaway dà vita una regina che non si limita ad aspettare il ritorno del suo re, ma che combatte una strenua resistenza politica a Itaca contro i Proci che vogliono appropriarsi del trono.

La splendida Charlize Theron veste i panni della ninfa Calipso, colei che trattiene Ulisse sull’isola di Ogigia per sette anni. Il suo ruolo esplora la tentazione dell’immortalità, offrendo all’eroe l’eterna giovinezza in cambio della sua libertà.

Aleggia ancora il mistero sulla presenza di Lupita Nyong’o, che non appare neanche nel nuovo trailer del film. Voci piuttosto insistenti la vorrebbero nei panni di Elena di Troia, la donna la cui bellezza scatenò la guerra, ruolo che – seppur mai confermato – le è già valso numerose critiche. Nell’Odissea, Elena è descritta con la “pelle chiara, bionda” e, a detta di alcuni, sarebbe inadatta.

Quando esce in Italia l’Odissea di Nolan?

Con un budget di 250 milioni di dollari e riprese effettuate interamente con cineprese IMAX, l’Odissea di Christopher Nolan promette di essere l’evento cinematografico della vita: “Il mio cast è così vasto, che farei prima a dirvi chi non è nel film”, ha scherzato.

Oltre alle star, a stupire è la scelta di Nolan di rinunciare quasi totalmente alla computer grafica tanto che per l’incontro con il temibile Ciclope, ad esempio, ha costruito un incredibile pupazzo meccanico alto 6 metri all’interno della grotta di Nestore, in Grecia.

Appassionati e curiosi dovranno attendere ancora un po’: The Odyssey esce nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 luglio.