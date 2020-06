editato in: da

Alzi la mano chi indossa il pigiama per andare a dormire: so già che non vedrò tante mani alzate! Ciascuna di noi ha il proprio modo per sentirsi comoda sotto le coperte e sicuramente non sarò io a dirvi come dovete andare a dormire… Detto questo però, anche per chi ama il comfort assoluto, c’è un modo chic per andare a letto: vediamo qui qualche suggerimento!

Pigiami, dimmi quale indossi e ti dirò chi sei: non lo toglieresti mai

C’è chi il pigiama lo mette anche fuori di casa! Anzi, è stato un trend abbastanza diffuso fino a qualche tempo fa. In questo caso, via libera a tutte le fantasie floreali, da rendere più street style con occhiali oversize e scarpe colorate (slingback, sneakers… quello che preferite).

Pigiami, dimmi quale indossi e ti dirò chi sei: la comodità prima di tutto

Un paio di pantaloni morbidi e una t-shirt possono essere una combinazione perfetta, basta che, come per la biancheria, i due pezzi si parlino tra sopra e sotto: se il pantalone è in fantasia, che la t-shirt sia in tinta unita. Se avete dubbi, il bianco va bene sempre!

Pigiami, dimmi quale indossi e ti dirò chi sei: il taglio a uomo

Il mio preferito! Il pigiama tagliato a uomo è super chic, soprattutto se in seta... è la mia passione! Cosa abbinarci? Pantofole tipo friulane, ballerine in pelle (sì, quelle da danza!), oppure… i piedi nudi andranno benissimo!

Il pigiama tagliato a uomo può anche non essere necessariamente in seta: per l’inverno va bene anche in cotone o nella mitica e caldissima flanella. Quanto a disegni e fantasie, scegliete quello che si abbina alla vostra personalità!

Pigiami, dimmi quale indossi e ti dirò chi sei: la biancheria

Per chi ama restare super leggera, spesso dormire in biancheria è l’ideale. Baby doll oppure canotta e culotte vanno benissimo. Se amate la comodità, preferite tessuti come il cotone o la viscosa. Per sentirvi più sexy, pizzo e seta saranno l’ideale!