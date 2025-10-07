Caldi, avvolgenti, coccolosi: sono i pigiami per cani e sono utili per affrontare il freddo, per il post operatorio, ma anche per fare sentire più sicuri i nostri amici a quattro zampe

iStock Pigiama per cani: i modelli migliori

Non sono solo belli e super cute, ma sono anche utili per far affrontare ai nostri amici a quattro zampe le nottate più fresche che arrivano con l’inverno. Sono i pigiami per cani e in commercio si trovano i modelli più disparati.

Da quelli fantasia, alle opzioni più basic, sono un capo bello, ma anche utile. Infatti, possono essere utilizzati per evitare che si lecchino, sporchino o facciano male, magari post-intervento, oppure per dargli conforto se soffrono l’ansia da separazione. I loro usi sono davvero tanti e non si tratta solo di uno sfizio, ma di un capo che può venire comodo anche a noi, per fare in modo che si spargano troppi peli in casa.

I migliori modelli di pigiami per cani da provare.

Pigiami, i modelli fantasia

Colorati, divertenti, utili e caldi: sono i pigiami per i cani che si possono trovare con forme, fantasie e materiali diversissimi. E sono una delle coccole dolci e avvolgenti da regalare ai nostri pelosetti, per farli sentire protetti e anche meno soli.

Ad esempio, Blu Dream Island che propone un pigiama morbido e in cotone, si trova in sei taglie ed è flessibile e caldo, morbido ed elastico. Non è solo utile perché tiene al caldo il nostro pelosetto, ma anche per evitare che perda troppi peli per la casa o in automobile.

Pigiama Blu Dream Island In caldo ed elastico cotone

Morbido e senza cuciture eccessive, con stampe e colori bellissimi, ma anche facile da lavare e veloce da asciugare: è il pigiama di HuaLiSiJi che protegge gli ambienti dai peli e lo coccola con il calore.

Pigiama HuaLiSiJi Colorato e morbido

LovinPet propone una tutina per cani di grossa taglia, che promette di ridurre l’ansia in situazioni come pioggia, temporali e separazione. Questo pigiama è adatto anche post-intervento, nei momenti di recupero per evitare che si lecchi o entri in contatto con lo sporco.

Pigiama LovinPet Per cani di grossa taglia

Il modello di Zunea è per cani di piccola taglia, invernale e con un cappuccio. Il materiale con cui è stato realizzato è pile di poliestere di alta qualità, che tra le caratteristiche vincenti ha il fatto di essere morbido, comodo e traspirante.

Pigiama Zunea In pile di poliestere

I modelli più minimal di pigiami per cani

Per chi preferisce optare per modelli più minimal, con un solo colore o fantasie più sobrie, la scelta tra i pigiami per cani è davvero ampia. E anche in questo caso si spazia con modelli, colori e materiali.

Izefia lo propone per pelosetti di piccola taglia, in materiale di alta qualità e con cucitura a doppio filo che lo rende molto resistente.

Pigiama Izefia Color crema e in materiale di alta qualità

È a righe con un semplice disegno sulla schiena quello di Zunea. Inoltre è in cotone 100%, morbido, comodo e super cute.

Offerta Pigiama Zunea A righe e in cotone

Dotoner, invece propone un modello a righe, realizzato in tessuto altamente elastico e perfetto per il post-intervento. È traspirante, morbido e leggero e si può utilizzare sempre, non solo per il recupero del cane.

Pigiama Dotoner Per il post intervento ma non solo

Dello stesso brand c’è la tuta in pile morbido e spesso. Si tratta di un modello davvero super comodo grazie al fatto che è senza cinghie, cerniere o velcro. Copre corpo e zampe ed evita che si spargano per casa i peli. Ed è molto basic, adatto per chi cerca capi pratici e belli.

Pigiama Dotoner In caldo pile e molto comodo