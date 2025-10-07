Il pigiama per i cani è la cosa più cute che il tuo peloso freddoloso può indossare

Caldi, avvolgenti, coccolosi: sono i pigiami per cani e sono utili per affrontare il freddo, per il post operatorio, ma anche per fare sentire più sicuri i nostri amici a quattro zampe

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 7 Ottobre 2025 13:47

Il pigiama per i cani è la cosa più cute che il tuo peloso freddoloso può indossare
iStock
Pigiama per cani: i modelli migliori

Non sono solo belli e super cute, ma sono anche utili per far affrontare ai nostri amici a quattro zampe le nottate più fresche che arrivano con l’inverno. Sono i pigiami per cani e in commercio si trovano i modelli più disparati.

Da quelli fantasia, alle opzioni più basic, sono un capo bello, ma anche utile. Infatti, possono essere utilizzati per evitare che si lecchino, sporchino o facciano male, magari post-intervento, oppure per dargli conforto se soffrono l’ansia da separazione. I loro usi sono davvero tanti e non si tratta solo di uno sfizio, ma di un capo che può venire comodo anche a noi, per fare in modo che si spargano troppi peli in casa.

I migliori modelli di pigiami per cani da provare.

Pigiami, i modelli fantasia

Colorati, divertenti, utili e caldi: sono i pigiami per i cani che si possono trovare con forme, fantasie e materiali diversissimi. E sono una delle coccole dolci e avvolgenti da regalare ai nostri pelosetti, per farli sentire protetti e anche meno soli.

Ad esempio, Blu Dream Island che propone un pigiama morbido e in cotone, si trova in sei taglie ed è flessibile e caldo, morbido ed elastico. Non è solo utile perché tiene al caldo il nostro pelosetto, ma anche per evitare che perda troppi peli per la casa o in automobile.

Pigiama Blu Dream Island
Pigiama Blu Dream Island
In caldo ed elastico cotone
15,71 EUR
Acquista su Amazon

Morbido e senza cuciture eccessive, con stampe e colori bellissimi, ma anche facile da lavare e veloce da asciugare: è il pigiama di HuaLiSiJi che protegge gli ambienti dai peli e lo coccola con il calore.

Pigiama HuaLiSiJi
Pigiama HuaLiSiJi
Colorato e morbido
12,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

LovinPet propone una tutina per cani di grossa taglia, che promette di ridurre l’ansia in situazioni come pioggia, temporali e separazione. Questo pigiama è adatto anche post-intervento, nei momenti di recupero per evitare che si lecchi o entri in contatto con lo sporco.

Pigiama LovinPet
Pigiama LovinPet
Per cani di grossa taglia
42,80 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il modello di Zunea è per cani di piccola taglia, invernale e con un cappuccio. Il materiale con cui è stato realizzato è pile di poliestere di alta qualità, che tra le caratteristiche vincenti ha il fatto di essere morbido, comodo e traspirante.

Pigiama Zunea
Pigiama Zunea
In pile di poliestere
12,16 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

I modelli più minimal di pigiami per cani

Per chi preferisce optare per modelli più minimal, con un solo colore o fantasie più sobrie, la scelta tra i pigiami per cani è davvero ampia. E anche in questo caso si spazia con modelli, colori e materiali.

Izefia lo propone per pelosetti di piccola taglia, in materiale di alta qualità e con cucitura a doppio filo che lo rende molto resistente.

Pigiama Izefia
Pigiama Izefia
Color crema e in materiale di alta qualità
14,98 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

È a righe con un semplice disegno sulla schiena quello di Zunea. Inoltre è in cotone 100%, morbido, comodo e super cute.

Offerta
Pigiama Zunea
Pigiama Zunea
A righe e in cotone
10,30 EUR −37% 6,45 EUR
Acquista su Amazon

Dotoner, invece propone un modello a righe, realizzato in tessuto altamente elastico e perfetto per il post-intervento. È traspirante, morbido e leggero e si può utilizzare sempre, non solo per il recupero del cane.

Pigiama Dotoner
Pigiama Dotoner
Per il post intervento ma non solo
24,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Dello stesso brand c’è la tuta in pile morbido e spesso. Si tratta di un modello davvero super comodo grazie al fatto che è senza cinghie, cerniere o velcro. Copre corpo e zampe ed evita che si spargano per casa i peli. Ed è molto basic, adatto per chi cerca capi pratici e belli.

Pigiama Dotoner
Pigiama Dotoner
In caldo pile e molto comodo
26,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ansia