iStock Pigiami natalizi: i migliori modelli per noi, per la coppia e per tutta la famiglia

Sono super cool, divertenti, caldi e sono perfetti per affrontare le feste con lo spirito giusto. Stiamo parlando dei pigiami natalizi, una coccola morbida da sfoggiare nei giorni più speciali e magici dell’anno.

Li possiamo acquistare per noi, o per regalarli, li possiamo sfoggiare in coppia, oppure selezionare il modello adatto per tutta la famiglia, così da indossarli tutti insieme. Animali compresi. Una cosa è certa: foto e ricordi della notte della Viglia e dell’apertura dei regali sotto l’albero saranno ancora più belli.

Un capo coccola e divertente che vale la pena sfoggiare e che, come i maglioni a tema, diventa l’ideale compagno di serate indimenticabili in questi giorni dell’anno.

I modelli per noi, da usare in coppia oppure perché tutta la famiglia sia matchy matchy.

Attenzione al momento dell’ordine: in genere si mette nel carrello un modello alla volta e non la coppia, o il set famiglia, quindi se necessitiamo di più capi dovremo procedere aggiungendoli uno per uno.

I pigiami natalizi più belli e simpatici per noi

Quando si sta in casa la regola principale da seguire è comodità. A questa se è inverno, ovviamente, si aggiunge anche il calore; quindi, ben vengano capi che ci tengono alta la temperatura, morbidi e che ci fanno sentire a nostro agio. Ancora di più se, sotto le feste, sono a tema Natale. Proprio come i pigiami che possiamo usare noi, oppure mettere come dono speciale sotto l’albero.

Il modello proposto da iClosam è al 95% in cotone e al 5% in spandex: la maglia superiore ha una simpatica renna e una scritta, mentre i pantaloni presentano una bella fantasia scozzese. Inoltre, il tessuto è resistente, abbastanza spesso da tenere caldo ed è comodo.

Pigiama natalizio di iClosam Con una simpatica rena sulla maglia

È fatto al 65% in cotone e al 35% in poliestere il pigiama di Crewpho ed è morbido, traspirante e resistente. La maglia ha una bellissima fantasia natalizia e i pantaloni hanno delle comode tasche, in cui riporre piccoli oggetti.

Pigiama natalizio di Crewpho Comodo e con una bella fantasia natalizia

In flanella di cotone al 100%, invece, il modello di Global che, tra le caratteristiche vincenti, ha la morbidezza. Ha due tasche, l’elastico in vita con coulisse regolabile e i bottoni frontali. Lo stile è davvero natalizio e presenta una fantasia scozzese e disegni bianchi a tema.

Pigiama natalizio di Global Comodo e in flanella di cotone al 100%

Liscio, lucido e morbido il pigiama di Reliwel: lo stile di questo set maglia e pantoloni è molto elegante, mentre la fantasia è divertente, infatti è verde con disegni di pacchetti. Ha i bottoni e la vita elastica che ci consente di essere comode in ogni momento. Il tessuto è realizzato al 95% in poliestere e al 5% in spandex.

Pigiami per la coppia: i modelli da sfoggiare

Lo stesso look per lei e per lui? Perché no: soprattutto a Natale può essere un’opzione divertente e perfetta per affrontare la notte più magica dell’anno. Hycles propone dei pigiami morbidi, con un motivo simpatico e super comodi. Inoltre, hanno lo scollo rotondo e la fascia elastica in vita.

Confortevoli anche quelli di DeHolifer: i pigiami natalizi coordinati presentano una renna sulla maglia e poi tanti disegni carini sui pantaloni. Il tessuto è morbido e confortevole ed è un mix di 60% poliestere, 35% cotone e 5% elastan.

Per la coppia minimal, ma che non vuole rinunciare alla magia del Natale, l’opzione coordinata ce la offre Yushow. La maglia ha le maniche lunghe ed è in un tessuto misto composto dal 90% di poliestere e dal 10% di spandex. I pantaloni sono a quadri e in micro-pile 100% poliestere. Un’opzione comoda e calda, perfetta per la stagione.

Pigiama natalizi per la coppia di Yushow Minimal, con maglia nera e pantalone a quadri rosso

Tutta la famiglia matchy-matchy con questi pigiami

Tutta la famiglia pronta per aspettare l’arrivo di Babbo Natale e per vivere insieme la magia delle feste? Assolutamente sì con questi favolosi pigiami pensati davvero per tutti. Inoltre scegliere dei set coordinati è anche un modo divertente per custodire ricordi unici, magari scattando delle foto favolose dei momenti più belli delle festività.

Amissz, ad esempio, ci fa acquistare l’opzione per tutti: minimal e chic, ma perfetta per le festività. Ogni pigiama va selezionato scegliendo la taglia, quindi si deve procedere inserendo in carrello ogni modello e poi comprare. Questo set è composto da maglie con bottoni e a maniche lunghe e pantaloni, il tutto in una bella fantasia scozzese e sul rosso. Da non sottovalutare il fatto che questi capi risultano morbidi e delicati sulla pelle.

Stesso procedimento di acquisto anche per i pigiami di Ddkj, pensati per tutto il nucleo famigliare. Hanno la maglia con la renna e i pantaloni a quadrettoni, inoltre ogni modello è venduto singolarmente. Il tessuto è morbido, elastico e traspirante.

Favolosa, poi, l’opzione di DaPongZhi: super elegante, è a tinta unita e ha un design davvero elegante grazie alla camicia con bottoni e ai pantaloni. Tutto in un bel rosso acceso e con risvolto scuro. Un’opzione confortevole e pratica.

Infine, MoneRffi che propone dei pigiami in tessuto composto dal 95% poliestere e dal 5% di spandex che risultano morbidi, traspiranti e delicati sulla pelle. Si deve ordinare ogni capo selezionando le opzioni donna, uomo, bambino, infante e cane.

