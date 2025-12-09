I pigiami natalizi più cool (e divertenti) di queste feste sono il capo coccola da sfoggiare ora e con tutta la famiglia

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock
Sono super cool, divertenti, caldi e sono perfetti per affrontare le feste con lo spirito giusto. Stiamo parlando dei pigiami natalizi, una coccola morbida da sfoggiare nei giorni più speciali e magici dell’anno.

Li possiamo acquistare per noi, o per regalarli, li possiamo sfoggiare in coppia, oppure selezionare il modello adatto per tutta la famiglia, così da indossarli tutti insieme. Animali compresi. Una cosa è certa: foto e ricordi della notte della Viglia e dell’apertura dei regali sotto l’albero saranno ancora più belli.

Un capo coccola e divertente che vale la pena sfoggiare e che, come i maglioni a tema, diventa l’ideale compagno di serate indimenticabili in questi giorni dell’anno.

I modelli per noi, da usare in coppia oppure perché tutta la famiglia sia matchy matchy.

Attenzione al momento dell’ordine: in genere si mette nel carrello un modello alla volta e non la coppia, o il set famiglia, quindi se necessitiamo di più capi dovremo procedere aggiungendoli uno per uno.

I pigiami natalizi più belli e simpatici per noi

Quando si sta in casa la regola principale da seguire è comodità. A questa se è inverno, ovviamente, si aggiunge anche il calore; quindi, ben vengano capi che ci tengono alta la temperatura, morbidi e che ci fanno sentire a nostro agio. Ancora di più se, sotto le feste, sono a tema Natale. Proprio come i pigiami che possiamo usare noi, oppure mettere come dono speciale sotto l’albero.

Il modello proposto da iClosam è al 95% in cotone e al 5% in spandex: la maglia superiore ha una simpatica renna e una scritta, mentre i pantaloni presentano una bella fantasia scozzese. Inoltre, il tessuto è resistente, abbastanza spesso da tenere caldo ed è comodo.

Pigiama natalizio di iClosam 
Pigiama natalizio di iClosam 
Con una simpatica rena sulla maglia
27,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

È fatto al 65% in cotone e al 35% in poliestere il pigiama di Crewpho ed è morbido, traspirante e resistente. La maglia ha una bellissima fantasia natalizia e i pantaloni hanno delle comode tasche, in cui riporre piccoli oggetti.

Pigiama natalizio di Crewpho
Pigiama natalizio di Crewpho
Comodo e con una bella fantasia natalizia
14,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

In flanella di cotone al 100%, invece, il modello di Global che, tra le caratteristiche vincenti, ha la morbidezza. Ha due tasche, l’elastico in vita con coulisse regolabile e i bottoni frontali. Lo stile è davvero natalizio e presenta una fantasia scozzese e disegni bianchi a tema.

Pigiama natalizio di Global
Pigiama natalizio di Global
Comodo e in flanella di cotone al 100%
42,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Liscio, lucido e morbido il pigiama di Reliwel: lo stile di questo set maglia e pantoloni è molto elegante, mentre la fantasia è divertente, infatti è verde con disegni di pacchetti. Ha i bottoni e la vita elastica che ci consente di essere comode in ogni momento. Il tessuto è realizzato al 95% in poliestere e al 5% in spandex.

Pigiama natalizio di Reliwel
Pigiama natalizio di Reliwel
Liscio, lucido, elegante e a tema
27,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Pigiami per la coppia: i modelli da sfoggiare

Lo stesso look per lei e per lui? Perché no: soprattutto a Natale può essere un’opzione divertente e perfetta per affrontare la notte più magica dell’anno. Hycles propone dei pigiami morbidi, con un motivo simpatico e super comodi. Inoltre, hanno lo scollo rotondo e la fascia elastica in vita.

Pigiama natalizi per la coppia di Hycles
Pigiama natalizi per la coppia di Hycles
Morbidi e con fascia elastica in vita
28,29 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Confortevoli anche quelli di DeHolifer: i pigiami natalizi coordinati presentano una renna sulla maglia e poi tanti disegni carini sui pantaloni. Il tessuto è morbido e confortevole ed è un mix di 60% poliestere, 35% cotone e 5% elastan.

Pigiama natalizi per la coppia di DeHolifer
Pigiama natalizi per la coppia di DeHolifer
Morbidi, confortevoli e con disegni carinissimi
18,99 EUR
Acquista su Amazon

Per la coppia minimal, ma che non vuole rinunciare alla magia del Natale, l’opzione coordinata ce la offre Yushow. La maglia ha le maniche lunghe ed è in un tessuto misto composto dal 90% di poliestere e dal 10% di spandex. I pantaloni sono a quadri e in micro-pile 100% poliestere. Un’opzione comoda e calda, perfetta per la stagione.

Pigiama natalizi per la coppia di Yushow
Pigiama natalizi per la coppia di Yushow
Minimal, con maglia nera e pantalone a quadri rosso
29,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Tutta la famiglia matchy-matchy con questi pigiami

Tutta la famiglia pronta per aspettare l’arrivo di Babbo Natale e per vivere insieme la magia delle feste? Assolutamente sì con questi favolosi pigiami pensati davvero per tutti. Inoltre scegliere dei set coordinati è anche un modo divertente per custodire ricordi unici, magari scattando delle foto favolose dei momenti più belli delle festività.

Amissz, ad esempio, ci fa acquistare l’opzione per tutti: minimal e chic, ma perfetta per le festività. Ogni pigiama va selezionato scegliendo la taglia, quindi si deve procedere inserendo in carrello ogni modello e poi comprare. Questo set è composto da maglie con bottoni e a maniche lunghe e pantaloni, il tutto in una bella fantasia scozzese e sul rosso. Da non sottovalutare il fatto che questi capi risultano morbidi e delicati sulla pelle.

Pigiama natalizi per tutta la famiglia di Amissz
Pigiama natalizi per tutta la famiglia di Amissz
Basta selezionare la taglia e inserire in carrello
34,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Stesso procedimento di acquisto anche per i pigiami di Ddkj, pensati per tutto il nucleo famigliare. Hanno la maglia con la renna e i pantaloni a quadrettoni, inoltre ogni modello è venduto singolarmente. Il tessuto è morbido, elastico e traspirante.

Pigiami natalizi per tutta la famiglia di Ddkj
Pigiami natalizi per tutta la famiglia di Ddkj
Ogni modello è venduto singolarmente
18,98 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Favolosa, poi, l’opzione di DaPongZhi: super elegante, è a tinta unita e ha un design davvero elegante grazie alla camicia con bottoni e ai pantaloni. Tutto in un bel rosso acceso e con risvolto scuro. Un’opzione confortevole e pratica.

Pigiami natalizi per tutta la famiglia di DaPongZhi
Pigiami natalizi per tutta la famiglia di DaPongZhi
Ogni modello va selezionato singolarmente
19,89 EUR
Acquista su Amazon

Infine, MoneRffi che propone dei pigiami in tessuto composto dal 95% poliestere e dal 5% di spandex che risultano morbidi, traspiranti e delicati sulla pelle. Si deve ordinare ogni capo selezionando le opzioni donna, uomo, bambino, infante e cane.

Pigiami natalizi per tutta la famiglia di MoneRffi
Pigiami natalizi per tutta la famiglia di MoneRffi
Ogni modello va selezionato singolarmente
13,99 EUR
Acquista su Amazon

